-EFSF'nin genişletilmesi onaylandı BERLİN (A.A) - 29.09.2011 - Alman Federal Meclisi (Bundestag), Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) genişletilmesi ile ilgili yasayı onayladı. Federal Meclis'te yapılan oylamada, borç krizinin Avro bölgesinde yayılmasını önlemek için EFSF'de yapılması planlanan değişiklikleri içeren kararlar 85 ''hayır'' oyuna karşı 523 ''evet'' oyuyla kabul edildi. 611 milletvekilinin katıldığı oylamada 3 milletvekili çekimser kaldı. Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, EFSF oylamasında çoğunluğu elde etti. Federal Meclis'te 330 sandalyesi bulunan koalisyon hükümetinin EFSF'in genişletilmesi için yapılan oylamada 315 oya ulaştığı belirtildi. CDU/CSU'dan 1'i çekimser 10 milletvekilinin ''hayır'' oyu kullandığı, FDP'den de 1 çekimser, 3 ''hayır'' oyu çıktığı kaydedildi. Toplam 620 sandalyeli Federal Meclis'te, oylamada CDU/CSU'dan 226 ve FDP'den 89 milletvekilinin "evet" oyu kullandığı ifade edildi. Koalisyon hükümeti çoğunluğu elde etmek için 311 oya ihtiyaç duyuyordu. Merakla beklenen oylama öncesinde koalisyon hükümetinin çoğuluğu elde edemeyebileceği ve gelecekte bu yönde alınacak kararlarda muhalefet partilerinin oylarına bağlı kalacağı, böylelikle Merkel'in otoritesinin sarsılacağı ve elini zayıflatacağı yorumları yapılıyordu. EFSF'ın genişletilmesinde, Almanya'nın EFSF'e olan katkı payının 211 milyar avroya çıkarılması öngörülüyor.