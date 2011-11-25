-Efsanevi Rus halterci Alekseyev öldü MOSKOVA (A.A) - 25.11.2011 - Halterde 80 kez dünya rekoru kıran, dünya ve olimpiyat şampiyonu efsanevi Rus sporcu Vasily Alekseyev, 69 yaşında hayatını kaybetti. Rusya Halter Federasyonu'nun internet sitesindeki haberde, Alekseyev'in uzun süren hastalığının ardından hayatını kaybettiği belirtildi. Haberde, ''O Sovyet sporunun bir efsanesiydi. Toplamda 645 kilo kaldırarak kırdığı dünya rekoru, ağırlık kaldırmadaki 3. dal kaldırıldığı için hiçbir zaman kırılamayacak'' denildi. Daha önce halterde koparma ve silkmenin dışında ''pres'' dalı da bulunuyordu. ''Pres'', 1972'de Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarıldı. 2 ay sonra 70 yaşına girecek Alekseyev, uzun süredir kalp rahatsızlığı çekiyordu. Rus yetkililere göre, Alekseyev, durumunun ağırlaşması üzerine bu ay başında Almanya'daki bir kliniğe yatırılmıştı.