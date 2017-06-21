T24 LogoT24 Logo
Spor

Efsanevi tenisçi Boris Becker iflas etti

Becker, Wimbledon'da 3, Avustralya Açık'ta 2 ve ABD Açık'ta bir kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı

21 Haziran 2017 22:17

Kariyerinde altı grand slam şampiyonluğu bulunan eski Alman tenisçi Boris Becker iflas etti.

İngiliz basınında yer alan habere göre aldığı borcu ödemediği gerekçesiyle Londra merkezli bir banka tarafından iki yıl önce açılan davanın görülen son duruşmasında, mahkeme 49 yaşındaki Becker'in iflasına karar verdi.

Yüksek miktardaki borcun ödenebileceğine dair ikna edici bir durumun bulunmadığını gerekçe gösteren hakim, Becker'in avukatlarının ek süre talebini reddetti.

17 yaşında Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde zafere ulaşan ve turnuvanın tarihine "en genç şampiyon" olarak geçen Becker, Wimbledon'da 3, Avustralya Açık'ta 2 ve ABD Açık'ta bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Novak Djokovic'in üç yıl antrenörlüğünü yapan Becker ile Sırp sporcunun yolları aralık ayında ayrılmıştı.

 

 

ETİKETLER

Boris Beckertenisiflas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24