Efsanevi güreşçinin dünya şampiyonu olduğu mayosu müzede

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/KAVAK (Samsun), (DHA) - SAMSUNLU milli güreşçi, dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum Yaşar Doğu\'nun yaşadığı evi yapılan restore ve iç donanım çalışmasının ardından Yaşar Doğu Anı Evi ve Müzesi\'ne dönüştürüldü. Müzede sergilenenler arasında Yaşar Doğu\'nun 1951 yılında Finlandiya\'da yapılan Dünya Şampiyonası\'nda giydiği 66 yıllık güreş mayosu da yer aldı.

Samsunlu milli güreşçi dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum Yaşar Doğu\'nun yaşadığı Kavak İlçesi Emirli Mahallesi\'ndeki ev Samsun Büyükşehir belediyesi tarafından \'Yaşar Doğu Anı Evi ve Müzesi’ yapıldı. Binanın restorasyonu ve iç donanımının gerçekleştirilmesinin ardından \'Yaşar Doğu Anı Evi ve Müzesi’ geçen 1 Ekim\'de düzenlenen törenle açıldı. Müzede Yaşar Doğu\'nun hayat hikayesi, spor kariyerinin süreçleri, kazandığı başarılar ve madalyaları, yaşadığı dönemde evinde yer alan eşyalar ile kazandığı madalyaların replikaları ile Finlandiya\'da 1951 yılında katıldığı ve şampiyon olduğu Dünya Şampiyonası\'nda giydiği güreş mayosu yer alıyor. Açılışın ardından müze ziyaretçi akınına uğrarken en büyük ilgiyi ise 66 yıllık güreş mayosu çekiyor.

Müze ilgili bilgi veren müze sorumlusu Özgür Öngörür, \"İki katlı bir büze binası var. Yaşar Doğu bu evde büyümüş. 4-5 yaşından askere gidene kadar bu evde yaşamış. Evde Yaşar Doğu\'nun panoramik olarak yaşamı ve spor hayatına başlaması anlatılıyor. Başka bir bölümde ailesiyle ilgili bölümler. Bir başka bölümde ise spor hayatı sürecinde kazandığı büyük başarıları anlatılıyor. Ayrıca Yaşar Doğu\'nun yetiştirdiği talebeleri anlatılıyor. Yaşar Doğu\'nun 1951 yılında Dünya Şampiyonası\'nda giymiş olduğu mayosu sergilenmekte. Müzemize ilgi gün geçtikçe artıyor. açılışın ardından bir ziyaretçi akını oldu. Samsun\'un yanı sıra farklı illerden gelen ziyaretçilerimiz de oldu\" dedi.

1913 yılında Samsun’un Kavak İlçesine bağlı Karlı Köyü\'nde doğan Yaşar Doğu, küçük yaşta güreşe başladı. Askere gidene kadar karakucak güreşi yaptı. 1936 yılında Ankara\'da askerdeyken Güreş İhtisas Kulübü\'ne girdi ve minder güreşine başladı. 1938 yılında askerliği bitince Ankara\'ya yerleşti ve kulübü adına güreşmeye başladı. 1939 yılında milli takıma alındı. Aynı yıl Oslo\'da yapılan Avrupa Şampiyonası\'nda 66 kiloda güreşti ve ikinci oldu. Serbest stildeki tek yenilgisini sayı ile Estonyalı güreşci Toots\'a karşı aldı. Oslo Turnuvası Yaşar Doğu\'nun katılıp da şampiyon olmadığı tek serbest stil turnuvası oldu. 1940 yılında İstanbul Çemberlitaş\'da yapılan Balkan Şampiyonası\'nda üç tuşla 3 galibiyet aldı ve 66 kiloda şampiyon oldu. Araya 2\'nci Dünya Savaşı girmesiyle 1946\'da Kahire ve İskenderiye\'de yapılan iki milli karşılaşmada iki tuşla iki galibiyet daha kazandı. Aynı yıl Stockholm\'de yapılan Avrupa Şampiyonası\'nda 73 kilo ile 6 maça çıktı ve hepsini kazanarak ilk defa Avrupa Şampiyonu oldu. 1947\'de Prag\'da yapılan Avrupa Grekoromen Şampiyonası\'nda 73 kiloda şampiyon oldu. 1948 Yaz Olimpiyatları\'na katılıp 5 rakibini de yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.

1949\'da İstanbul\'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda 79 kiloda güreşti ve ilk üç rakibini tuşla, finalde ise İsveçli ünlü güreşçi Groemberg\'i sayı ile yenerek şampiyon oldu.

Yaşar Doğu, güreş hayatı boyunca bir kez Dünya Şampiyonası\'na katıldı. 1951 yılında 87 kiloda mindere çıkan Yaşar Doğu kısa boylu olduğu için bu kiloda güreşmesinin güç olmasına rağmen Finlandiyalı, İranlı, Alman ve İsveçli rakiplerini yenerek, ilk ve son Dünya Şampiyonluğu\'nu kazandı.

Güreşi bıraktıktan sonra Türk milli tıkımına antrenör oldu. 15 Aralık 1955 günü Milli Takım\'la beraber İsveç\'te bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. 8 Ocak 1961\'de Ankara\'da geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaşar Doğu, ay yıldızlı mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilirken galip geldiği 46 karşılaşmanın 33\'ünü tuşla kazandı. Kazandığı 46 karşılaşmanın normal süre toplamı 690 dakika olduğu halde, kısa sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam 372 dakika 26 saniye sürdü.



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