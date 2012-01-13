-Efsanevi futbolcu Lefter hayatını kaybetti İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Lefter, saat 20.0O sıralarında vefat etti. Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinde ''Camiamızın acı kaybı'' başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi: ''105 yıllık Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan değerli büyüğümüz Lefter Küçükandonyadis'i kaybetmiş bulunuyoruz. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören değerli büyüğümüz bu akşam saatlerinde hayata gözlerini yummuştur. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, tüm camiamız ve spor kamuoyuna başsağlığı diliyoruz.'' -Fenerbahçe'de 1947-1964 yıllarında forma giydi- Lefter Küçükandonyadis, 22 Aralık 1925'te İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe'de 1947-1964 yılları arasında forma giyen Lefter, sarı-lacivertlilerde İstanbul Profesyonel Ligi'nde 2, Türkiye Şampiyonası'nda ise 3 kez şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde 832 gol atan efsane futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydederken, İstanbul Ligi'nde 1953-1954 sezonunda gol kralı oldu. 50 kez de milli formayı giyen ''Ordinaryüs'' lakaplı Lefter Küçükandonyadis, ayrıca yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında oynadı. Lefter bir sene de Johannesburg'da antrenör futbolcu olarak görev yaptı. Lefter, futbolu 1965-66 sezonunda bıraktıktan sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor, Mersinspor'da teknik direktörlük yaptı.