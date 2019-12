-EFSANEVİ BASKETBOLCU İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - NBA tarihinin efsanevi oyuncularından, ABD'li eski sayı kralı basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar, özel bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a geldi. Efsanevi All-Star oyuncu, Renault Meganeomani ile Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) işbirliği kapsamında akşam üzeri geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Kareem Abdul-Jabbar, yarın İstanbul'u gezdikten sonra, 9 Mayıs Pazartesi günü çeşitli etkinliklere katılacak. Saat 11.00'de senaryosunu kendisinin yazdığı ''On The Shoulders of Giants'' adlı belgeselin Cinebonus Maçka'daki Türkiye özel gösterimine katılacak efsane oyuncu, 12.15-13.00 saatleri arasında ise basın mensuplarıyla soru-cevap bölümünde bir araya gelecek. NBA'in eski oyuncusunun İstanbul programı, aynı gün saat 20.30'da Suada'daki ''Meganeomani inspired by NBA'' partisiyle tamamlanacak. Kareem Abdul-Jabbar, 10 Mayıs Salı günü İstanbul'dan ayrılacak.