Efsanenin çöküşü

T24-

Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da 2010-2011 sezonundaki futbolcuların Körfez Futbol Kulübü'ne geçmesi ile takımda oyuncu kalmayınca yönetim altyapıdaki oyuncularla yola devam etme kararı aldı.18-21 yaş grubundaki futbolcularla Spor Toto 2. Lig'de maçlara çıkan yeşil - siyahlı ekip, evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 9-0 yenilerek tarihinde bir ilki yaşadı. Maçın ilk yarısında kalesinde 4 gol gören körfez ekibi, ikinci yarıda da 5 gol yiyerek maçtan 9-0 mağlup ayrıldı.Kocaelispor, geride bıraktığı üç maçta kalesinde 13 gol görürken, Yeni Malatya maçından 9-0 mağlup olarak ayrıldı ve toplamda 4 maçta kalesinde 22 gol görmüş oldu. Yeşil - siyahlı ekip, 4 maçta golle tanışamadı.Spor Toto 2. Lig'de tarihinin en kötü sezonunun başlangıcını yapan Kocaelispor, 10 yıl önce Avusturya'daki bir hazırlık maçında David Seaman, Lee Dixon, Martin Keown, Patrick Vieira, Robert Pires, Dennis Bergkamp, Tony Adams, Ray Parlour, Ashley Cole ve İnamoto'lu Arsenal'ı 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek Avrupa'da ve Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.