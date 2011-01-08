-EFSANELER SON KEZ ALİ SAMİ YEN'DE İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Beypazarı Şekerspor arasında 11 Ocak Salı günü yapılacak maçla birlikte vedaya hazırlanan Ali Sami Yen Stadı, aynı gün sarı-kırmızılı takımın efsane isimlerini ağırlayacak. Galatasaray'a yıllarca hizmet etmiş ve sarı-kırmızılı kulüpte birer sembol haline gelmiş efsane isimler, son kez Ali Sami Yen Stadı'nın çimlerine çıkarak gösteri maçı yapacak. Aralarında kulüp başkanı Adnan Polat, eski başkan Alp Yalman, teknik direktör Hagi, Popescu, Tanju Çolak, Cüneyt Tanman, Bülent Korkmaz ve Hakan Şükür'ün de bulunduğu sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri, salı günü saat 21.00'de başlayacak Galatasaray-Beypazarı Şekerspor maçı öncesi gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Kulübü'nün açıklamasına göre, Ali Sami Yen Stadı'na veda gecesinde düzenlenecek bu organizasyonda yer alacak isimler şöyle: Parçalı forma: Adnan Polat, Umut Oran, Salih Sayar, Semih Yaban, Sabit Sır, Tayfun Hut, Abbas Yaşar, Yusuf Altuntaş, Taner Alpak, Orhan Atik, Osman Akyol, İlyas Kahraman, Ahmet Çakır, Cihat Arslan, Mehmet Aydın, Metin Yıldız, Kemal Yıldırım, Murat Kandil, İbrahim Sokullu, Adnan Aydın, Adnan Esen, Tarık Hosic, Tanju Çolak, Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi, Feti Okuroğlu, Savaş Koç, Tugay Kerimoğlu Teknik direktörler: Cevat Güler, Ahmet Akcan, Öner Kılıç Mercan forma: Alp Yalman, Hayrettin Demirbaş, Bahattin Demircan, Fadıl Koşutan, Sefer Karaer, Turgay Kazancı, Faruk Ölçer, Erhan Önal, Vedat İnceefe, Cüneyt Tanman, Bülent Korkmaz, Gürcan Aday, Cengiz Yazıcıoğlu, Turgay Aksu, Okan Buruk, Muhammet Altıntaş, Arif Erdem, Hakan Şükür, Metin Çekiçler, Cevat Prekazi, Saffet Akyüz, Mirsat Kovacevic, İlyas Tüfekçi, Murat İnan, Hamza Hamzaoğlu Teknik direktörler: Bülent Ünder, Müfit Erkasap, Eser Özaltındere.