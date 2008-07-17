Efsaneler sahne aldı

Tempo24 - Organizasyon kapsamındaki Turkcell Legends Cup (Turkcell Efsaneler Kupası) bugün başlarken, sporseverler teniste Grand Slam turnuvalarının efsane şampiyonlarını izleme fırsatını elde etti.



Blacrock Tour of Champions’a ATP dünya sıralamasında 1 numara olan veya Wimbledon, Roland Garros, Amerika Açık, Avustralya Açık Grand Slam turnuvalarından birinde şampiyon ya da ikinci olan veya Davis Kupası’nı kazanan ülke takımında yer almış tenisçiler katıldı.



Marcelo Rios geledi

Turnuva 2500 kişi kapasiteli İstanbul TED Merkez Kort’ta oynandı. Daha önce turnuva için İstanbul’a gelecekleri açıklanan Şilili Marcelo Rios ve Alman Michael Stich’in turnuvaya katılamadı, bu iki ismin yerlerine Chesnokov ve Meligeni yer aldı. İstanbul’da mücadele eden tenisçiler ve kariyerleri şöyle:



Goran İvaniseviç: Teklerde 22, çiftlerde 9 şampiyonluğu var. 2001’de Wimbledon’da şampiyon oldu, 1992, 1994 ve 1998 yıllarında ise final oynadı.



Pat Cash: 1965 doğumlu. Teklerde 7, çiftlerde 12 kez şampiyon oldu. 1987’de Wimbledon’da şampiyon, 1987 ve 1988’de de Avustralya Açık’da ikinciliği elde etti.



Thomas Muster: Teklerde 44 şampiyonluğu bulunan Muster, 1996 yılında dünyanın 1 numarası oldu. 1995’te Roland Garros’u kazandı.



Sergi Bruguera: Teklerde 14, çiftlerde 3 şampiyonluğu var. 1993-1994 Roland Garros şampiyonu olan İspanyol tenisçi, 1997 Roland Garros ve 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları’nda ise final oynadı.



Cedric Pioline: 1993 ABD Açık ve 1997 Wimbledon finalisti.



Fernando Meligeni: Brezilyalı solak oyuncu teklerde 3, çiftlerde 7 kez şampiyonluk gördü. Teklerde 3 kez finale çıktı.



Andrei Chesnokov: 1985’te profesyonel olup 1991’de dünya 9.’luğuna kadar yükseldi. Teklerde 7 kez şampiyon oldu, 8 kez de final oynadı.



Alaaddin Karagöz: 1984-1987 yılları Ulusal Takım Davis Kupası oyuncusu ve 1998-2000 yılları arası Ulusal Takım Davis Kupası kaptanı olarak yer aldı. (Spor Servisi)



Turnuva Programı

Bugün

14.00: Sergi Bruguera - Cedric Pioline

15.30: Thomas Muster - Andrei Chesnokov

17.00: Fernando Meligeni - Alaaddin Karagöz

18.30: Goran Ivanisevic - Pat Cash



Yarın

13.30: Fernando Meligeni - Cedric Pioline

15.00: Thomas Muster - Pat Cash

16.30: Sergi Bruguera - Alaaddin Karagöz

18.00: Goran Ivanisevic - Andrei Chesnokov



Cumartesi

13.30: Alaaddin Karagöz - Cedric Pioline

15.00: Sergi Bruguera - Fernando Meligeni

16.30: Goran Ivanisevic - Thomas Muster

18.00: Andrei Chesnokov - Pat Cash



Pazar

16.00: Üçüncülük maçı

18.00: Final