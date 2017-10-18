Efsaneler Kupası 3'üncü kez Antalya'da

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Alman Konsolosluğu\'nun birlikte düzenlediği \'3\'üncü Efsaneler Kupası\' 21 Ekim Cumartesi günü başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Alman Konsolosluğu işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan turnuva 21 Ekim Cumartesi günü saat 11.00-17.00 saatleri arasında Belek Turizm Merkezi\'ndeki Gloria Sports Arena Stadyumu\'nda yapılacak. Turnuvaya veteran 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Takımı, Alman Konsolosluk takımı, FC Adler Antalya, Beşiktaş, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, TUİ, Hannover 96, Ayazma takımları katılacak.

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Giriş ve katılımların ücretsiz olacağı, Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada, Fabian Ernst, Selim Özer, Martin Groth, Hami Mandıralı, Necati Ateş, Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Savaş Koç ve Deniz Barış\'ın da aralarında bulunduğu ünlü futbolcular sahaya çıkacak.