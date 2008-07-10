Efsaneler geliyor

Tenisseverler İstanbul'da efsane isimleri izleme şansını yakalayacak. Grand Slam turnuvalarının şampiyonlarını buluşturan ''Blackrock Tour of Champions''ın bir ayağı olan Turkcell Legends Cup, 17-28 Temmuz tarihleri arasında TED Merkez KOrta'ta yapılacak. Turnuvada mücadele edecek isimler arasında milli tenisçi Alaaddin Karagöz’ün yanı sıra eski Wimbledon şampiyonları, Goran Ivanisevic ve Pat Cash gibi tenisin unutulmaz isimleride yer alıyor.

Turnuvayla ilgili düzenlenen basın toplantısında, TED Genel Müdürü Bekir Emre, Turkcell Legends Cup'ın tenisseverlere efsane şampiyonların katılımıyla muhteşem bir tenis ziyafeti yaşatacağını söyledi. Bekir Emre, turnuva için dünya çapında 18 kentin başvuruda bulunduğunu, sadece 2 kentin seçildiğini bunların da İstanbul ve Budapeşte olduğunu ifade etti.

Turnuvada mücadele edecek olan milli tenisçi Alaaddin Karagöz ise böylesine efsane tenisçilerle korta çıkacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını belirterek, ''Dünya tenisinin devlerinin katıldığı bir turnuvada mücadele etmek heyecan verici. Bu şansı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım'' dedi. Tenisseverlerin, turnuva için biletleri Biletix'ten satın alabilecekleri bildirildi.

Blackrock Tour of Champions'a ATP dünya sıralamasında 1 numara olan veya Wimbledon, Roland Garros, Amerika Açık, Avustralya Açık Grand Slam turnuvalarından birinde şampiyon ya da ikinci olan veya Davis Kupası'nı kazanan ülke takımında yer almış tenisçiler katılıyor.

İstanbul'da mücadele edecek tenisçiler ve kariyerleri şöyle:

Goran Ivanisevic: 1971 yılında doğdu. Teklerde 22, çiftlerde 9 şampiyonluğu var. Oynadığı turnuvalarda toplam 20 milyon dolar ödül kazanan Ivanisevic, 2001'de Wimbledon'da şampiyon oldu, 1992, 1994 ve 1998 yıllarında ise final oynadı.

Pat Cash: 1965 doğumlu. Teklerde 7, çiftlerde 12 kez şampiyon oldu. Toplam 2 milyon dolar para ödülü kazanan Cash, 1987'de Wimbledon'da şampiyon, 1987 ve 1988'de de Avustralya Açık'da 2. oldu.

Thomas Muster: 1967 doğumlu. Teklerde 44 şampiyonluğu bulunan Muster, 1996 yılında dünyanın 1 numarası oldu. Toplam 12 milyon dolar para ödülü kazanan Muster, 1995'de Roland Garros'da şampiyonluğa ulaştı.

Marcelo Rios: 1975 doğumlu. Teklerde 18 kez kupa kazandı. Toplam 10 milyon dolar para ödülü kazanan Rios, 1998 yılında dünya sıralamasında ilk sıraya kadar yükseldi. 1998'de Avustralya Açık'da finalist oldu.

Micnael Stich: 1968 doğumlu. Teklerde 18, çiftlerde 10 şampiyonluğu var. 1993'de dünya ikincisi olan Stich, 12 milyon dolar para ödülü kazanırken, 1991'de Wimbledon'da şampiyon, 1994 Amerika Açık ve 1996 Roland Garros'da ikinci sırayı elde etti.

Sergi Bruguera: 1971 doğumlu. Teklerde 14, çiftlerde 3 şampiyonluğu var. 1994 yılında dünya üçüncülüğüne yükselen Bruguera, toplam 11 milyon dolar para ödülü kazandı. 1993-1994 Roland Garros şampiyonu olan İspanyol tenisçi, 1997 Roland Garros ve 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda ise final oynadı.

Cedric Pioline: 1969 doğumlu. 1993 ABD Açık ve 1997 Wimbledon finalisti olan Pioline, toplam 7 milyon dolar para ödülü kazandı.

Alaaddin Karagöz: 1965 doğumlu. Türkiye şampiyonlarından olan Karagöz, 1984-1987 yılları Ulusal Takım Davis Kupası oyuncusu ve 1998-2000 yılları arası Ulusal Takım Davis Kupası kaptanı olarak yer aldı. (Spor Servisi)