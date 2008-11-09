Efsaneler derbiyi yorumladı



Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin sonucu büyük bir merakla beklenirken bu takımlarda top koşturmuş efsane futbolcular da kritik karşılaşma için ilginç yorumlarda bulundu.



Sarı-Lacivertli takımda ter dökmüş unutulmaz futbolcular Fenerbahçe'nin derbi maçta galibiyete daha yakın olduğu görüşünde. Rıdvan Dilmen, "Galatasaraylı oyunculara maça gitmeyin, bir puan verelim deseler kabul ederler." şeklinde iddialı bir açıklama yaparken sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok ilginç bir maç olacak. Oyun skora göre gider. Örneğin Fenerbahçe öne geçerse oyun Fenerbahçe'nin, Galatasaray öne geçerse G.Saray'ın yarı alanında oynanır. Ancak ben, iki takımın da hâlâ kapasitelerinin gerisinde olduklarını düşünüyorum."



Yine bir dönem Fenerbahçeli taraftarların gönlünde taht kuran Selçuk Yula da derbide favorinin Sarı-Lacivertli takım olduğunu ileri sürdü. Yula, "Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı Kadıköy'de büyük bir üstünlüğü var. G.Saraylı futbolcuların da Fenerbahçe'nin sahasında eli ayağı birbirine dolanıyor. Bu durum da onların mağlup olmalarına neden oluyor. Ben bu maçta bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Yine Fenerbahçe kazanacaktır." dedi.



Kısa bir süre Galatasaray'da forma giydikten sonra Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Elvir Boliç de bugünkü dev randevuda Fenerbahçe'nin galip geleceğini öne sürdü. Bu tip maçların kesin favorisinin olmadığını da belirten Boliç, "Fenerbahçe kendi sahasında oynayacağı için bence galip çıkar. Bu sezon Fenerbahçe için çok iyi geçmiyor. Ancak kazanamazsa puan farkının açılacağını bildikleri için galibiyet için oynayacaklar." diye konuştu.



Sarı-Kırmızılıların unutulmaz kaptanı Cüneyt Tanman ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oranla artılarının daha fazla olduğu inancında. Ünlü futbolcu, "Alex oynamazsa G.Saray'ın puan alma şansı daha yüksek. Saracoğlu'nda Sarı-Kırmızılıların yıldızlarının maçı ne kadar çok kazanmak isteyecekleri ne kadar iyi mücadele edecekleri, oyun disiplinine ne kadar bağlı kalacakları sonucu etkileyecek." şeklinde konuştu.



Galatasaray'ın eski golcülerinden Arif Erdem de ibrenin Sarı-Kırmızılı takımdan yana olduğunu savundu. Erdem, "Galatasaray daha formda. Hazır olduğu gözüküyor. Ne olursa olsun karşındaki takım da Fenerbahçe. Kadıköy'deki maçlarda ise Fenerbahçe kırılma noktalarını daha rahat gole çeviriyor." açıklamasında bulundu. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da şampiyonluk sevincini yaşayan ender futbolculardan biri olan Hırvat futbolcu Stjepan Tomas ise derbinin berabere biteceği görüşünde. Tomas, "Galatasaray daha formda gibi. Fakat maç berabere bitecek." ifadelerini kullandı.





