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Spor

Efsaneden veda: Esteban Cambiasso futbolu bıraktı

Arjantinli futbolcu, kariyerinin en verimli dönemini Inter formasıyla geçirmişti

08 Eylül 2017 14:21

Son olarak Yunanistan'da Olympiakos forması giyen Esteban Cambiasso, futbolu bıraktığını açıkladı. 37 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcu, 1998-99 sezonundan beri profesyonel seviyede futbol oynuyordu.

Kariyerine Arjantin’de Argentinos altyapısında başlayan Cambiasso, henüz 21 yaşındayken Real Madrid’in altyapısına transfer olmuştu. 2 sezon boyunca Independiente’ye kiralanan ‘savaşçı’ futbolcu, Real Madrid’e döndükten sonra ‘Los Galacticos’ dönemine denk geldiği için istediği forma şansını bulamayarak Inter’e transfer olmuştu. 

Serie A’da Inter formasıyla adından sıkça söz ettiren ve buradaki oyunuyla taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arjantinli, kariyerindeki en büyük patlamayı da lacivert-siyahlı formayla yaşadı. Inter formasıyla 435 maça çıkan Esteban Cambiasso, 52 gol ve 27 asist kaydetmişti.

Inter'de 10 sezon oynadıktan sonra ilerleyen yaşında Leicester City'e transfer olan Arjantinli, İngiltere'den transfer olduğu Olympiakos'ta 2 sezon forma giydikten sonra futbolu bıraktığını açıkladı.

Arjantin Milli Takımı formasıyla 51 maça çıkan savunmaya yönelik orta saha oyuncusu Cambiasso, 5 gole imzasını atmıştı.

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