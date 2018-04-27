Efsane, veda ederken gözyaşlarına boğuldu

Barcelona alt yapısı La Masia'dan yetişip kariyerinde sadece Barcelona forması giyen Andres Iniesta, sezon sonunda takımından ayrılacağını açıkladı.

"Barcelona dünyadaki en iyi kulüp"

Basın toplantısı düzenleyen 33 yaşındaki futbolcu, ''Barcelona'daki son sezonum. Bu kararı uzun bir süredir düşünüyordum. Bana göre Barcelona, dünyadaki en iyi kulüp ve bana sahip olduğum her şeyi verdi. Tüm hayatımı Barcelona'da geçirdikten sonra hoşçakal demek benim için çok zor. Benim için çok zor bir gün. Beni ben yapan La Masia ve Barcelona'dır. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum.'' sözlerini kullandı.

Uzun süre ağladı

Iniesta, konuşması sırasında göz yaşlarını tutamazken uzun bir süre ağlayarak konuştu.

Kariyerinde başka bir takımın formasını giymeyen İspanyol futbolcu, Barcelona forması ile 16 sezonda 669 maça çıkıp, 31 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Barcelona'ya veda eden Iniesta'nın Çin'e transfer olması bekleniyor.