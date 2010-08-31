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Spor

''EFSANE'' VARALLO 100 YAŞINDA ÖLDÜ BUENOS AİRES (A.A)

31 Ağustos 2010 14:06

-''EFSANE'' VARALLO 100 YAŞINDA ÖLDÜ BUENOS AİRES (A.A) - 31.08.2010 - Uruguay'da 1930'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda Arjantin forması giyen Francisco Varallo 100 yaşında öldü. Varallo'nun Arjantin'de oynadığı Gimnasia y Esgrima takımının açıklamasında, Varallo'nun La Plata kentinde hayatını kaybettiği belirtildi. Ölüm nedeni açıklanmayan Varallo, ilk Dünya Kupası'nda forma giyen hayattaki son futbolcuydu. Hücum oyuncusu olan Varallo, Uruguay'ın Arjantin'in 4-2 yenerek kupayı kazandığı final maçında da forma giymişti. Futbola Gimnasia y Esgrima'da başlayan ve Boca Juniors'da parlayan Varallo, 194 golle Boca'nın tarihinde en çok gol atan 2. oyuncu konumunda. Boca Juniors tarihinde en çok gol atan oyuncu şu an da takımda oynayan Martin Palermo.

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