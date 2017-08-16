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Spor

Efsane sprinter Usain Bolt futbolcu oluyor

Jamaikalı atletin hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak

16 Ağustos 2017 18:57

Dünya atletizm tarihinin şimdiye kadarki en hızlı sprinteri Usain Bolt'un Alman futbol takımı Borussia Dortmund'da antrenmanlara çıkacağı açıklandı. Bu hareketle Borussia Dortmund dünya çapında bir 'PR' çalışması yaparken, Bolt da hayallerine kavuşacak.

Geçen günlerde profesyonel kariyerine son verdiğini açıklayan Jamaikalı atlet Usain Bolt, futbola başlamak istediğini bildirdi. Yıldız atlet, profesyonel kariyeri boyunca da çoğu zaman 'şakayla karışık' olarak futbolcu olmak istediği imalarında bulunmuş, hatta son olarak "Futbola başlamak için Jose Mourinho'dan teklif bekliyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.

CNN Türk'ün haberine göre, atletizme veda eden ve son yarışında sakatlık geçiren Usain Bolt, futbolcu olmak için hazırlık yapıyor. Borussia Dortmund'un teklifine olumlu yanıt veren Jamaikalı atlet, Alman ekibiyle antrenmanlara çıkacak.

''Usain Bolt futbolcu olmak istiyor''

Usain Bolt'un menajerliğini yapan Ricky Simms, ''Usain Bolt futbolcu olmayı düşünüyor. Aklında şu anda sadece futbol var. Onun için bir milyondan fazla fırsat var. İsim vermek istemiyorum ama birçok kulüpten onun için teklif aldık'' dedi.

''Birinci veya ikinci ligde oynayabilir ama...''

Atletizmden sonra Bolt'un futbola adapte olma konusunda zorluk çekebileceğini söyleyen Simms, ''30 yaşındaki bir sprinter Bundesliga ya da Premier Lig'de oynayabilir mi? Bu gerçeklikten uzak gözüküyor ama takımla birlikte uzun süre çalışırsa birinci veya ikinci ligde oynayacak seviyeye gelebilir" diye konuştu.

Jamaikalı atletin Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali olduğunu söyleyen Simms, ''Bana her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söylüyor. Hayatının bu diliminde futbola ne kadar motive olabilir, açıkçası bilmiyorum. Çünkü kişisel hayatı, yaşayacağı şehir ve antrenman tarzı bunu engelleyebilir'' şeklinde konuştu.

Jamaikalı atlet, geçtiğimiz günlerde atletizmi bıraktığını açıklamış ve bundan sonra ailesiyle birlikte vakit geçirmek istediğini söylemişti.

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