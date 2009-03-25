Efsane Schumacher

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'i en çok kazanan pilot Alman Michael Schumacher oldu.



1950 yılından bu yana yapılan Formula 1'de Michael Schumacher 7 kez mutlu sona ulaşıp zirveye yerleşirken, Arjantinli Juan Manuel Fangio 5 kezle en çok kazanan ikinci, 4 kez şampiyonluğa ulaşan Fransız Alain Prost ise 3. sırada yer alıyor.



F1'i 2006 sezonu sonunda bırakan Schumacher 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004'te şampiyon olurken, Fangio 1951, 1954, 1955, 1956 ve 1957, Prost ise 1985, 1986, 1989 ve 1993'te birinciliği elde etti.

