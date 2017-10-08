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Spor

Efsane pilot Michael Schumacher eriyor

Tekrar komaya giren eski Alman pilotun boyunun kısaldığı ve kilosunun düştüğü kaydedildi

08 Ekim 2017 14:52

Oğluyla tatil yaparken geçirdiği kayak kazasının ardından zorlu günler geçiren Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in tekrar komaya girerek boyunun 14 cm kısaldığı, kilosunun da 45'e düştüğü iddia edildi.

Auto-bild'in haberine göre, 48 yaşındaki sporcu tekrar komaya girdi. 24 saat suni solunum cihazına bağlı olan Schumacher'in sürekli doktorların gözetimi altında bulunduğu belirtildi.

Haberde, efsane ismin kaza yapmadan önce 174 olan boyunun 160 cm’ye kısaldığı belirtildi. Daha önce Schumacher'in 45 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz ay Schumacher'in eşi Corinna’nın tedaviyi ABD’de sürdürme kararı aldığı ifade edilmişti.

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