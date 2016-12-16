Efsane muhabir Craig Sager hayatını kaybetti

40 yılı aşkın bir süredir basketbol camiasının içinde bulunan NBA’in en bilindik ve en sevilen muhabirlerinden Craig Sager, kan kanseri ile olan mücadelesini kaybetti

2014 yılından bu yana lösemi ile mücadele veren ve geçen süre içinde üç kez kemik iliği nakli geçiren Sager, hastalığının Mart 2016’da bir kez daha nüksetmesi ile yoğun bir tedavi programına alınmıştı.



65 yaşındaki efsane muhabirin hastalığın üçüncü kez kendisini etkilemesinin ardından günlerinin sayılı olduğu biliniyordu.

Spor Muhabirleri Şöhretler Müzesi’nin 2016 sınıfında kendisine yer bulan Sager, 40 yıldan uzun bir süre basketbol salonlarını eğlenceli kişiliği ve kendine has kıyafetleri ve ceketleri ile biliniyordu