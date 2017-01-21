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Spor

Efsane Liverpool'a geri döndü

Futbol kariyerine yaklaşık 2 ay önce son veren Steven Gerrard, eski takımı Liverpool'a antrenör olarak geri döndü

21 Ocak 2017 19:29

Futbol kariyerine yaklaşık 2 ay önce son veren Steven Gerrard, eski takımı Liverpool'a antrenör olarak geri döndü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'daki ilk resmi maçına 1998 yılında çıkan ve 25 yıl formasını giydiği kırmızı-beyazlı ekipten iki yıl önce ayrılarak ABD'nin Los Angeles Galaxy ekibine giden 36 yaşındaki Gerrard, futbolu bırakmasının ardından eski kulübüne antrenör olarak hizmet verecek.

Liverpool Akademi'de gelecek ay işbaşı yapacak Gerrard, başladığı yere geri döndüğünü belirterek, "Duygusal değil, ne sunduğum ve nasıl bir katkıda bulunabileceğim ile ilgili bir karardı. Bana antrenör olarak kendimi geliştirmek, genç futbolculara da bilgi, fikir ve deneyimlerimi aktarmam için büyük bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Liverpool ile 710 maça çıkan ve 186 gol atan Gerrard, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupa, 2 kez İngiltere Federasyon Kupası, 3 defa da İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. 

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