Efsane jokey Halis Karataş 'şampiyonu' özlüyor

Ünlü jokey Halis Karataş, henüz bir tayken tanıştığı ve hala kırılamayan Gazi Koşusu'nda 2.26.22'lik dereceyle rekora imza attığı Bold Pilot'ı mezarı başında anlattı.

Efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen rekortmen jokey Halis Karataş ile Begüm Atman arasındaki büyük aşkın konu edildiği "Bizim İçin Şampiyon" filminin yankıları sürerken ünlü jokey Halis Karataş, Bold Pilot ile dostluklarını, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Atman-Karataş Harası'nda bulunan safkanın mezarı başında anlattı.

Üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi hissettiğini ve Bold Pilot'ın yerinin hiçbir zaman doldurulamayacağını belirten Karataş, duygularını şöyle aktardı:

"Birçok şampiyon ata bindim ama o ekstra bir şampiyondu. Hislerini, yarıştaki yüreğini, koşma arzusunu ve mücadele azmini başka safkanlarda hala tam olarak görmüş değilim. O yüzden benim hayatımda Bold Pilot'ın apayrı bir yeri olacak. Bana ilkleri yaşatan bir safkan. İlk Gazi Koşumu, ilk Enternasyonel koşumu kazanarak, o mutluluğu bana yaşatan bir safkan. Koşarken de her sabah onu çalıştıran bendim. Zamanın büyük bir bölümünü birlikte geçiriyorduk. Hayatımda hiçbir zaman doldurulamayacak bir yeri var."

"Rekorun kırılamaması çok enteresan"

Bold Pilot ile rekor kırdıkları 1996 yılına göre pistin daha iyi olduğunu buna rağmen 2.26.22'lik derecenin hala geçilemediğini vurgulayan Karataş, "Kırılmasını zor bir ihtimal olarak görüyorum ama rekor kırılsa da Bold Pilot ismi hiçbir zaman silinemez" ifadelerini kullandı.

Atçılıkta umudun her zaman taşınması ve yaşatılması gerektiğini dile getiren Karataş, "Her safkanda 'Acaba bir Bold Pilot bulabilir miyiz?' isteği normal. Çünkü bir umut. Çok emek veriliyor. At sahipleri atın doğumundan, yarış yerine gelmesine, ardından antrenmanlar, startlara kadar bir sürü aşamadan geçiyor. O nedenle Bold Pilot'ın yavruları ile çok denedik. En son filmin galasının yapıldığı gün torunu birincilik elde etti. O da ayrı bir mutluluktu. Bold Pilot'ın yavrularından, torunlarından haramızda bulundurarak onu yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Sağlığımı kazandıktan sonra dönmek istiyorum"

Adana'da 25 Kasım'daki Umutbey Koşusu'nun son 800 metresinde "Ateşbibi" isimli atıyla bir kaza geçiren Karataş, büyük ağrılar çektiğini ama son bir kaç gündür kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

O anı hiç hatırlamadığını ama sonradan izlediğinde büyük bir kaza geçirdiğini fark ettiğini belirten Karataş, "Buna şükür. Cenabıhak beni çocuklarıma ve sevenlerime bağışladı. Çok acele etmiyorum. Sağlığımı kazandıktan sonra dönmek istiyorum" dedi.

Her daim "Şampiyon" olarak hatırlanacak

Safkan İngiliz atı Bold Pilot'ın hikayesi, Persian Bold ve Rosa Palumbo isimli atların tayı olarak 21 Nisan 1993'te dünyaya gelmesiyle başladı. Yarışçı babanın yarışçı tayı olmasının yanı sıra huysuz karakteri Bold Pilot'ı, Atman ekürisindeki diğer taylardan gözle görülür şekilde ayırdı. Yarışlar için yetiştirilmek üzere seçilen üç taydan biri olan Bold Pilot'ın yolu bu aşamada, Halis Karataş ile kesişti.

İlk yarışına Veliefendi'de, 28 Mayıs 1995 tarihinde 900 metre çim pistte çıkan Bold Pilot bu yarışı Halis Karataş idaresinde birinci bitirdi. Daha sonraki yarış kariyerinde 1200 metre çim pistte Burhan Karamehmet Koşusu, 1400 metre çim pistte Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth Koşusu, 1600 metre çim pistte Çaldıran Koşusu'nu kazandı. At yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan Bold Pilot, daimi jokeyi Halis Karataş ile unutulmaz başarılara imza attı.

Bold Pilot, 1996 yılında dünya çapındaki rakiplerine karşı Enternasyonal Boğaziçi Koşusu'nu burun farkıyla kazandı. Türkiye yarışçılık camiasının en önemli yarışı olarak kabul edilen Gazi Koşusu'nda Halis Karataş ile elde ettiği 2.26.22'lik rekoru hala geçilemedi.

İki kez Başbakanlık Koşusu şampiyonluğu bulunan Bold Pilot, yarış kariyeri boyunca katıldığı 30 yarışın sadece birinde ilk dört atın dışında kaldı.

Yarış kariyerini sakatlığı nedeniyle 1998 yılında tamamlayan Bold Pilot'ın 32 tayının 11'i, katıldıkları yarışları kazandı.

Bold Pilot, 2013 yılında Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen özel jübile ile pistlere veda etti. Bu, bir at için düzenlenen tek jübile oldu. Binlerce yarışsever, Bold Pilot'ı son kez görmek için tribünleri doldurdu.

30 Nisan 2015 tarihinde yaşlılık nedeniyle hayata veda eden şampiyon at Bold Pilot, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Atman-Karataş Harası'na gömüldü.

Hikayesi "Bizim İçin Şampiyon" filmi ile beyaz perdeye yansıyan Bold Pilot, ölümünün üzerinden yıllar geçse de kendisini tanıyan tanımayan, atlara gönül veren vermeyen herkesin sevgisini kazandı.