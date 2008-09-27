T24 LogoT24 Logo
Spor

Efsane geri döndü!

Engin İpekoğlu'nun görevine son verilmesinden sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Kocaelispor, Güvenç Kurtar'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti ve bir diğer

27 Eylül 2008 03:00


Engin İpekoğlu'nun görevine son verilmesinden sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Kocaelispor, Güvenç Kurtar'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti ve bir diğer aday Yılmaz Vural'la kesin anlaşmaya vardı.

Turkcell Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve kupada Manisaspor'a 4-1 yenilerek elenen Kocaelispor'da görevine son verilen Engin İpekoğlu'nun yerine Yılmaz Vural'ın getirildiği bildirildi. Takımın eski teknik direktörlerinden Güvenç Kurtar'la görüşen ve prensipte anlaşan Kocaelispor yönetiminin başarılı teknik adamın 1 milyon 300 bin YTL gibi yüksek bir rakamda ısrar etmesi üzerine bu isimden vazgeçildiği öğrenildi.

Kocaelispor başkanı Serhan Gürkan'ın yeni teknik patronu Yılmaz Vural'la 2 yıllığına anlaşmaya vardığı ifade edilirken tecrübeli teknik adamın Pazartesi günü resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24