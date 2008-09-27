Efsane geri döndü!



Engin İpekoğlu'nun görevine son verilmesinden sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Kocaelispor, Güvenç Kurtar'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti ve bir diğer aday Yılmaz Vural'la kesin anlaşmaya vardı.



Turkcell Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve kupada Manisaspor'a 4-1 yenilerek elenen Kocaelispor'da görevine son verilen Engin İpekoğlu'nun yerine Yılmaz Vural'ın getirildiği bildirildi. Takımın eski teknik direktörlerinden Güvenç Kurtar'la görüşen ve prensipte anlaşan Kocaelispor yönetiminin başarılı teknik adamın 1 milyon 300 bin YTL gibi yüksek bir rakamda ısrar etmesi üzerine bu isimden vazgeçildiği öğrenildi.



Kocaelispor başkanı Serhan Gürkan'ın yeni teknik patronu Yılmaz Vural'la 2 yıllığına anlaşmaya vardığı ifade edilirken tecrübeli teknik adamın Pazartesi günü resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.



