Efsane generali Ruslar zehirlemiş

İkinci Dünya Savaşı’nın en önemli isimlerinden biri olan ABD’li General Patton’un Ruslar tarafından zehirlendiği, ülkesinin gizli servisinin de buna göz yumduğu öne sürüldü.



ABD’de CIA’dan önce istihbarat teşkilatı olarak faaliyet gösteren Stratejik Hizmetler Ofisi (OSS) için çalışan bir suikastçının yeni ortaya çıkan günlükleri, İkinci Dünya Savaşı’nın kahramanlarından General George S. Patton’un ABD istihbaratı tarafından öldürülmüş olabileceği şüphelerini yine gündeme getirdi.



İngiliz The Daily Telegraph’daki habere göre, ABD istihbaratı, Sovyetler’le yapılan gizli bir anlaşmayı kamuoyuna açıklama tehdidinde bulunan Patton’u ölü istiyordu. General Patton’un ölümü savaş yıllarının en büyük gizemlerinden biri. Manheim’da ciddi bir trafik kazası geçiren Patton’un iyileştiği, hatta uçakla ABD’ye dönmeye hazırlandığı düşünülürken, 12 gün sonra öldüğü açıklanmıştı.



ABD gizli servisi engellememiş



Askeri tarihçi Robert Wilcox’a göre, dönemin OSS Başkanı General Bill Donovan, Patton’u susturması için Douglas Bazata isimli keskin nişancıya talimat verdi. Wilcox’un “Target Patton” (Hedef Patton) isimli yeni kitabında, 1999’da ölen Bazata ile yaptığı röportaj ve suikastçının günlüklerinden kesitler bulunuyor.



Kitapta Bazata, askeri bir kamyonun Patton’un Cadillac’ına çarptığı kazayı nasıl tezgâhladığını anlatıyor. Ancak hastaneye kaldırılan Patton iyileşmeye başlamıştır. Bu kez de KGB’den önce hizmet veren Sovyet istihbarat teşkilatı NKVD devreye girer. Amerikan gizli servisi OSS de Rus ajanların Patton’u zehirlemesine göz yumar.



Berlin’i Sovyetler’den önce almak istiyordu



İkinci Dünya Savaşı’nın en sözünü sakınmayan komutanlarından olan General Patton, kabzası inci çift tabanca taşırdı. Oscarlı film General Patton’da George C. Scott’ın canlandırdığı Patton, Amerikan 3. ordusuna komuta etmiş ve Normandiya Çıkarması’nın ardından Fransa çevresinde önemli başarılara imza atmıştı.

Patton’un Berlin’i Sovyet güçlerinden önce ele geçirme emeli, General Eisenhower tarafından engellenmişti. Ruslara asla güvenmeyen Patton, Eisenhower’ın da birçok girişimine karşı çıkıyordu. Tarihçi Wilcox’a göre, Ruslara karşı savaşmak isteyen Patton, bu yüzden ordudan istifa etmeyi planlıyordu.