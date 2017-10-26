T24 LogoT24 Logo
Gündem

Efsane futbolcular, genç hükümlülerle buluşmak için Van'da

Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-TÜRK Futbolu'nun efsane 5 ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Futbolun  Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor' projesi kapsamında Van'a geldi

26 Ekim 2017 16:49

Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-TÜRK Futbolu\'nun efsane 5 ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın hayata geçirdiği \'Futbolun  Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor\' projesi kapsamında Van\'a geldi.
Türk Futbolu\'nun efsane isimleri ve eski milli futbolcular Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, Van M Tipi Kapalı Cezaevi\'nde düzenlenecek olan panel  öncesi, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin\'i makamında ziyaret etti. Proje ile ilgili açıklama yapan Ali Gültiken, Gençlik Spor Bakanlığı\'nın hayata getirdiği \'Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor\' projesi kapsamında Van\'a cezaevindeki hükümlülerle buluşmaya geldiklerini belirterek şöyle dedi:
\"Sayın Başsavcımıza çok teşekkür ediyoruz bizleri kabul ettiği için. Projemizin amacı,gençlerimize, çocuklarımıza dokunmak, yeni ufuklar açmak. Tabi ki; cezaevindeki belki hayatın içerisinde olmama şansızlığı olan bu gençlerimizin, bundan sonraki hayatlarında, daha iyi yere sevk etmelerini, onları topluma kazandırmalarına bu proje ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu projenin içerisinde yer aldıkları için. Bu işin asıl mimarı Sayın Başsavcımızdır. Kendisine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.\"
Futbolcular, Van M Tipi Kapalı Cezaevi\'nde bugün düzenlenecek olan panelde, cezaevindeki hükümlülere, futbol tercübelerini anlatıp, sorularını yanıtlayacak. Futbolcular, daha sonra cevaevindeki genç hükümlülerle bir dostluk maçı yapacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZ Arif KARAKAŞVAN DHATÜRK FutboluGençlikBakanlığıGenç Hükümlülerle BuluşuyorVanTürk FutboluAli Gültiken Semih Yuvakuran HasanHami MandıralıOğuzVan M Tipi Kapalı CezaeviVan Cumhuriyet Başsavcısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24