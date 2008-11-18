Efsane futbolcu Puşkaş anıldı



Dünya futbol tarihine, ''gelmiş geçmiş en skorer golcü'' olarak adını yazdıran Macaristan'ın efsane futbolcu Ferenç Puşkaş, ölümünün 2. yıldönümünde Budapeşte'de anıldı.



Budapeşte Aziz İstvan Katedrali'nde düzenlenen anma törenindeki ayine Puşkaş'ın eşi Erzsebet, eski Cumhurbaşkanı Laszlo Solyom, Macaristan'ın 1950'li yıllardaki tüm dünyada ''Altın Takım'' diye adlandırılan kadrosundan hayatta kalan iki futbolcu Jenö Buzanszky ve Gyula Grosics olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.



Ferenç Puşkaş Akademisi'nde okuyan 15-16 yaşındaki öğrenciler ayin sonrası yaptıkları konuşmalarda, okulda Puşkaş'ın hayatının öğrenilmesinin zorunlu olduğunu, dünyanın en fazla gol atan efsanevi futbolcusunun okulunda okumaktan gurur duyduklarını söylediler.





FERENÇ PUŞKAŞ



Macaristan ve İspanya futbol liginde oynadığı 533 maçta, 511 gol, Macaristan Milli Takımı'nda ise oynadığı 84 maçta 83 gol atarak gelmiş geçmiş en golcü oyuncu olma onuruna ulaşan Puşkaş, Macar liginde oynadığı dört sezonda, 1948 yılında ise tüm Avrupa liglerinin gol kralı olmuştu.



Real Madrid'de oynarken İspanya gol kralına verilen ''Pichichi Ödülü''nü 4 kez kazanan Puşkaş, 1995 yılında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 20. yüzyılın en iyi golcüsü seçilmişti. Puşkaş, 9 ülkede futbol antrenörü olarak da çalışmış, bu alanda da önemli başarılar elde etmişti.



Macaristan'da 1927 yılında doğan Macar futbolcu, 2006 yılında Budapeşte'de tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti.



