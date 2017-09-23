Efsane futbolcu Pavel Nedved, 45 yaşında sahalara geri dönüyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ve Çek Milli Takımı formalarıyla efsaneleşen Pavel Nedved, 1 maçlığına sahalara geri dönüyor.

DeMarke'de yer alan habere göre 45 yaşındaki eski futbolcu, yetiştiği kulüp olan amatör küme ekibi FK Skalna ile 1 maçlık sözleşme imzaladı.

Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 327 maça çıkan Çek futbolcu, 65 gol ve 34 asiste imza atmıştı. Nedved ayrıca Çek Milli Takımı'nda oynadığı 92 maçta 18 golle takımına katkı sağlamıştı.

Efsane oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra bir dönem Juventus'ta başkan yardımcılığı görevini de üstlenmişti.