T24 LogoT24 Logo
Spor

Efsane futbolcu Nouma kanser olduğun açıkladı

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, katıldığı bir televizyon programında kanser olduğunu açıkladı.

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, kanser olduğunu açıkladı.


Kürşat Başar'la Yaz Sohbetleri programına konuk olan Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, kanser olduğunu açıkladı.

İşte 20 Temmuz saat 23.30'da CNN TURK'te yayınlanacak olan programdaki Nouma'nın açıklamaları: "2003 yılında Paris’te bir arkadaşımla basket oynarken ensemden bir sivrisinek ısırdı. İlerleyen zamanlarda ısırdığı yerdeki yara büyüyüp golf  topu büyüklüğünde oldu.  Doktora gittim, operasyon yapıp parça aldılar. Sonra eve gittim. Bir gece aniden hastaneye çağırdılar ve kanser olduğumu söylediler. Doktora canın cehenneme dedim. 8 ay radyo-terapi ve kemoterapi gördüm.

Beşiktaş’ın 100.yılında tekrar Beşiktaş’a döneceğim için uzun sürecek olan tedaviyi bitirmelerini istedim. Bu yüzden ilacı vücuduma pompaladılar. Doktor bir daha hayat boyu futbol oynayamayacağımı söyledi. Zaten kel olduğum için saçlarım değil ama kaşlarım döküldü tedavi sürecinde. 20 kilo verdim. Beşiktaş’a gelip imza atacağımda Beşiktaş hastalığımı biliyordu. Kemoterapi bitti iki gün sonra da antrenmana başladım. İlk antrenmanda sadece 5 dakika koşabildim. Her antrenmana çıktığım gün bugün inşallah altı dakika, yarın inşallah yedi dakika koşabilirim diyerek çıktım. Ve benim için o bir dakika maç anlamına geliyordu o zamanlar.

Bütün sekiz ay boyunca kimseye söylemedim hatta anne ve babama bile söylemedim. Çocuklarım bile bilmiyordu. Şimdi futbol oynamadığım için rahatlıkla anlatabiliyorum. Üç ayda bir testlerimi tekrar yaptırmam gerekiyor. Doktorum bana avatar ismini taktı. Çünkü kemoterapinin 7. ayında Dinamo Kiev’e tarihi bir gol attım."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24