Efsane futbolcu Nouma kanser olduğun açıkladı

T24- Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, kanser olduğunu açıkladı.



Kürşat Başar'la Yaz Sohbetleri programına konuk olan Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, kanser olduğunu açıkladı.

İşte 20 Temmuz saat 23.30'da CNN TURK'te yayınlanacak olan programdaki Nouma'nın açıklamaları: "2003 yılında Paris’te bir arkadaşımla basket oynarken ensemden bir sivrisinek ısırdı. İlerleyen zamanlarda ısırdığı yerdeki yara büyüyüp golf topu büyüklüğünde oldu. Doktora gittim, operasyon yapıp parça aldılar. Sonra eve gittim. Bir gece aniden hastaneye çağırdılar ve kanser olduğumu söylediler. Doktora canın cehenneme dedim. 8 ay radyo-terapi ve kemoterapi gördüm.

Beşiktaş’ın 100.yılında tekrar Beşiktaş’a döneceğim için uzun sürecek olan tedaviyi bitirmelerini istedim. Bu yüzden ilacı vücuduma pompaladılar. Doktor bir daha hayat boyu futbol oynayamayacağımı söyledi. Zaten kel olduğum için saçlarım değil ama kaşlarım döküldü tedavi sürecinde. 20 kilo verdim. Beşiktaş’a gelip imza atacağımda Beşiktaş hastalığımı biliyordu. Kemoterapi bitti iki gün sonra da antrenmana başladım. İlk antrenmanda sadece 5 dakika koşabildim. Her antrenmana çıktığım gün bugün inşallah altı dakika, yarın inşallah yedi dakika koşabilirim diyerek çıktım. Ve benim için o bir dakika maç anlamına geliyordu o zamanlar.

Bütün sekiz ay boyunca kimseye söylemedim hatta anne ve babama bile söylemedim. Çocuklarım bile bilmiyordu. Şimdi futbol oynamadığım için rahatlıkla anlatabiliyorum. Üç ayda bir testlerimi tekrar yaptırmam gerekiyor. Doktorum bana avatar ismini taktı. Çünkü kemoterapinin 7. ayında Dinamo Kiev’e tarihi bir gol attım."

