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Spor

Efsane futbolcu Gascoigne'i görenler inanamadı

İngiltere'nin efsane oyuncusu Paul Gascoigne, evinin anahtarlarını unutup komşularından yardım istedi

11 Temmuz 2016 18:48

İngiliz efsanesi Paul Gascoigne'nin taksiyle içki, sigara ve ağrı kesici almaya giden Gazza'nın ayakta durmak zorlandığı görüldü.

Üzerinde bornozdan başka birşey bulunmayan efsane ismin ayakkabı giymediği de dikkat çekti. Evinin anahtarlarını unuttuğu öğrenilen Gascoigne”in komşularının ziline basarak yardım istediği belirtildi.

Gazza geçen çarşamba günü kafasını yaralamış ve yalın ayak halde bulunarak ambulansta tedavi edilmişti.

Paul Gascoigne, İngiltere Milli Takımı, Newcastle ve Tottenham”da forma giyerek efsane haline gelmişti.

 

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Paul Gascoignealkolbornoz

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