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Spor

Efsane futbolcu Di Stefano hayatını kaybetti

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Real Madrid'in efsane futbolcusu Alfredo Di Stefano 88 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

07 Temmuz 2014 21:55

4 Temmuz 1926’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te doğan Alfredo Di Stefano, kariyeri boyunca Arjantin, Kolombiya ve İspanya milli takımlarının formasını giydi.

Kariyerine River Plate’te başlayan Alfredo Di Stefano, 1953-1964 arası, özdeşleştiği Real Madrid’in formasını giydi. Alfredo Di Stefano, Real Madrid’in 1956-1960 arası üst üste 5 kez Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazanan takımın en büyük yıldızıydı. Di Stefano, kariyeri boyunca 8 İspanya ligi şampiyonluğu kazandı.

1957 ve 1959’da Avrupa’da yılın oyuncusu seçildi. 1964’te Real Madrid kariyerini 300’ün üzerinde golle tamamladı.

Alfredo Di Stefano, üç ayrı milli takımın formasını giyse de hiç Dünya Kupası’nda forma giymedi. Di Stefano, 6 kez Arjantin, 4 kez Kolombiya, 31 kez de İspanya milli takımının formasını giydi.

 

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