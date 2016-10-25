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BBC Türkçe

Efsane futbolcu Carlos Alberto hayatını kaybetti

Brezilya'nın 1970'te Dünya Kupasını kazanan kadrosundan efsanea futbolcu Carlos Alberto 72 yaşında hayatını kaybetti. Carlos Alberto, 1970'te İtalya'ya karşı oynanan final karşılaşmasında Dünya Kupası tarihinin en iyi gollerinden birini atmıştı.

25 Ekim 2016 22:35

Brezilya'nın 1970'te Dünya Kupasını kazanan kadrosundan efsanea futbolcu Carlos Alberto 72 yaşında hayatını kaybetti.

Carlos Alberto, 1970'te İtalya'ya karşı oynanan final karşılaşmasında Dünya Kupası tarihinin en iyi gollerinden birini atmıştı.

Sağ bek oynayan Carlos Alberto 53 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giymiş, 400'den fazla kez forma giydiği Fluminense ve Santos ile şampiyonluklar yaşamıştı.

Efsane oyuncunun Rio de Janeiro'da geçirdiği kalp krizinin ardından öldüğü belirtildi.

Çoğu kişinin gelmiş geçmiş en iyi kadro olarak gördüğü 1970'te Dünya Kupasını alan Brezilya takımında, Pele, Jairzinho, Tostao ve Rivelino da forma giyiyordu.

Alberto 1998'de FIFA'nın 20.yüzyılın takımı kadrosuna girmiş ve 2004'te yaşayan en iyi futbolculardan biri olarak seçilmişti.

Futbolculuk kariyerine New York Cosmos'da veda eden Carlos Alberto daha sonra 13 kulüp takımıyla ve Umman ve Azerbaycan milli takımlarını çalıştırmıştı.

Flamengo'nun başındayken Brezilya şampiyonluğunu kazandıran Carlos Alberto, teknik direktörlük kariyerine de 2005'te Azerbaycan'da son vermişti.

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