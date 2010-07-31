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Spor

EFSANE FORMA SATIŞTA TRABZON (A.A)

31 Temmuz 2010 18:50

-EFSANE FORMA SATIŞTA TRABZON (A.A) - 31.07.2010 - Trabzonspor'un efsane forması, ilk kez kutlanacak olan ''2 Ağustos Trabzonsporlular Günü'' dolayısıyla TS Club mağazalarında satışa sunuldu. Trabzonsporlular Günü öncesi özel üretilen efsane forma, 61 liradan satılıyor. TS Club Koordinatörü Yusuf Görener, yaptığı açıklamada, efsane formanın, Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu yaşadığı 1975-1976 sezonunun ardından ilk kez oynadığı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda giyilen forma olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bu formayla çıktığımız Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk turda İzlanda'nın Akranes takımını eleyerek ikinci turda Liverpool ile eşleştik. Efsane kaptanımız Cemil Usta, penaltıdan attığı golle 1-0'lık Liverpool maçında bu formayı giyiyordu. Aynı sezon efsane kaptanımız ve takım arkadaşları bu forma ile Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandılar.''

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