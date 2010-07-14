-EFSANE FENERBAHÇELİLERİN KUMDAN PORTRELERİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ressam Toksoy kardeşler, Fenerbahçe'nin efsanevi başkan ve futbolcularının kumdan portrelerini yaptı. Sarı lacivert kumlardan yapılan portreler, Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kabul edilen 19 Temmuz'da (19.07) Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı 1907 Tribünü'nde sergilenecek. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, ressam Harun Toksoy, ressam kardeşi Serkan Toksoy ile birlikte inşaat kumundan, kuruluşundan günümüze kadar kulüpte oynamış bazı futbolcu ve görev almış başkanların portrelerini yaptı. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman, futbol takımı kaptanı Alex de Souza'nın yanı sıra eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu, Faruk Ilgaz ile eski teknik direktörlerden Didi ve Todor Veselinoviç, eski futbolculardan Lefter Küçükandonyadis, Fikret Kırcan, Fikret Arıcan, Basri Dirimlili, Zeki Rıza Sporel, İsmet Uluğ, Naci Bostancı, Ziya Şengül, Cemil Turan, Can Bartu, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Selçuk Yula ve Müjdat Yetkiner'in portrelerinin bulunacağı sergi, 19 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de izleyicisiyle buluşacak. İnşaat ustasının mala ile kumu duvara işlemesi gibi kendisinin de ıspatula ile portreleri MDF üzerine işlediğini vurgulayan ressam Harun Toksoy, kendisinin Fenerbahçeli olması nedeniyle öncelikle Fenerbahçe Kulübü'nün efsanevi başkan ve futbolcularının portrelemeyi tercih ettiğini söyledi. Toksoy, ''Kulüple iletişime geçtim ve teklifimiz büyük bir nezaketle kabul edildi. Stadımızda sergimiz olacağı için çok mutluyum'' dedi. Harun Toksoy, tabloların çok uzun yıllar solmadığını, renk atmadığını ve eskimediğini de önemle vurguluyor.