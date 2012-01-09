-Efsane dizi "24" film oluyor PASADENA (A.A) - 08.01.2012 - ABD'de Fox kanalında 2001-2010 yıllarında yayımlanan efsane dizi ''24''ün sinema filminin çekileceği bildirildi. Yayımlandığı tarihlerde hayranlarını ekranlara kilitleyen ''24'' dizisinin başrol oyuncusu Kiefer Sutherland yaptığı açıklamada, filmin çekimine Nisan veya Mayıs ayında başlanmasını umduğunu söyledi. Emmy ve Altın Küre ödüllü aksiyon dizisi olan ''24'', ABD'de Terörle Mücadele Ünitesi adı verilen birimde çalışan ve sonradan ayrılan Jack Bauer'in çevresinde dönen olayları anlatıyor. Dizinin en önemli özelliği olayların gerçek zamanlı olarak izleyiciye aktarılması, yani her bölüm 1 saat içinde olanları anlatıyor ve her sezonda 24 bölüm bulunuyor.