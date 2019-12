Efsane bisikletçi Armstrong bisikletten düştü

Fransa Bisiklet Turu'nda 7 kez şampiyon olan, Kazakistan'ın Astana kulübünün ABD'li sporcusu Lance Armstrong, İspanya'da katıldığı Vuelta of Castilla and Leon yarışında bisikletten düşerek, köprücük kemiğini kırdı.



İspanya'nın Palencia kentinde düzenlenen, 5 günlük Vuelta of Castilla and Leon Yarışı'nda, ilk etabın bitimine 20 kilometre kala bisikletten düşen ve kaldırıldığı Rio Carrion Hastanesi'nden Valladolid Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen Armstrong'un, köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.



Armstrong, ameliyat için ülkesi ABD'ye uçmadan önce yaptığı açıklamada, bu sakatlığın, Giro d'Italia için büyük sorun yaratacağını belirtirken, Giro d'Italia'nın direktörü Angelo Zomegnan da AP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ameliyata kadar bekleyip, durumunu gözlemleyeceğiz. Armstrong'un sakatlığı bizi çok üzdü" diye konuştu.