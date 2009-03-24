T24 LogoT24 Logo
Spor

Efsane bisikletçi Armstrong bisikletten düştü

Fransa Bisiklet Turu'nda 7 kez şampiyon olan Lance Armstrong, İspanya'da katıldığı yarışta bisikletten düşerek, köprücük kemiğini kırdı.

24 Mart 2009 02:00

Fransa Bisiklet Turu'nda 7 kez şampiyon olan, Kazakistan'ın Astana kulübünün ABD'li sporcusu Lance Armstrong, İspanya'da katıldığı Vuelta of Castilla and Leon yarışında bisikletten düşerek, köprücük kemiğini kırdı.

İspanya'nın Palencia kentinde düzenlenen, 5 günlük Vuelta of Castilla and Leon Yarışı'nda, ilk etabın bitimine 20 kilometre kala bisikletten düşen ve kaldırıldığı Rio Carrion Hastanesi'nden Valladolid Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen Armstrong'un, köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.

Armstrong, ameliyat için ülkesi ABD'ye uçmadan önce yaptığı açıklamada, bu sakatlığın, Giro d'Italia için büyük sorun yaratacağını belirtirken, Giro d'Italia'nın direktörü Angelo Zomegnan da AP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ameliyata kadar bekleyip, durumunu gözlemleyeceğiz. Armstrong'un sakatlığı bizi çok üzdü" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24