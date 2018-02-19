Efsane antrenör Edip Akarsu'ya son görev

Yaşar ANTER / İZMİR, (DHA)

İstanbul\'da 15 Şubat\'ta hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı\'nın eski antrenörlerinden Edip Akarsu, son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 50 yıl atletizme hizmet veren, Karşıyaka\'da atletizm şubesini kuran, yıllarca Fenerbahçe\'de de görev alan Edip Akarsu için Karşıyaka Yelken Tesisleri\'nde tören düzenlendi.

Organ yetmezliği nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybeden Edip Akarsu için düzenlenen törene Akarsu\'nun Avustralya\'da yaşayan kardeşi Coşkun Akarsu, çocukları Belkıs, Nihat ve Melisa Akarsu\'nın yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Evli, üç çocuk, bir de torun sahibi olan Akarsu\'nun cenazesi daha sonra Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Bornova Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Türkiye rekortmeni eski atlet Semra Aksu\'nun antrenörü olan efsane isme 2014\'te Avrupa Atletizm Birliği tarafından Atletizme Hizmet Ödülü verilmişti.

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