Hürriyet Spor ve Efes Pilsen'i n öncülüğünde düzenlenen organizasyonda, futbola damgasına vuran ve 1983-84 yılından itibaren forma giymiş tam 98 futbolcu ismi belirlendi.





Türk spor basını ve camiasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri bu 98 futbolcuyu 4-4-2 dizilişine göre 44'e indirecek.



Jürinin elemeden geçireceği 44 futbolcu 4 kasım salı günü Hürriyet Spor'da yayınlanacak ve aynı tarihte halk oylamasına sonulucak.



Oylama www.hurriyet.com.tr üzerinden ve D-Smart 77. kanaldan yapılacak. Son oy kullanma tarihi 2 Aralık.



Mevkiilerinde en çok oy alan 11 futbolcu, Aralık ayında düzenlenecek törenle Hürriyet Spor ve Efes Pilsen Efsane 11 Ödülünü alacak.



İşte jüri



Mustafa Denizli, Şenes Erzik, Ertuğrul Özkök, Rıdvan Dilmen, Levent Bıçakcı, Fatih Terim, İlker Yasin, Hasan Cemal, Sergen Yalçın, Hakan Ünsal, Can Bartu, Erman Toroğlu, Mehmet Y.Yılmaz ve Korkut Göze'den oluşan jüri bu 98 futbolcuyu 4-4-2 dizilişine göre 44'e indirecek.







25 YILIN EFSANE 11´İ 98 FUTBOLCULUK ADAY LİSTE





KALECİLER



ŞENOL GÜNEŞ



1953´te doğdu. Trabzonspor´da 6 lig‚ 6 Cumhurbaşkanlığı‚ 6 Türkiye ve 3 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu kazandı. 31 defa A Milli Takım kalesini korudu. 1978-79 sezonunda tam 1112 dakika gol yemeyerek tarihe geçti. Kalede yer tutuşu ve yakın toplardaki refleksleriyle tanındı.



YAŞAR DURAN



1954´te doğdu. En parlak dönemini Gaziantepspor´da yaşadı. Rekor bir bedelle transfer olduğu Fenerbahçe´de‚ 2 lig‚ 1 Türkiye‚ 2 Başbakanlık ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Oynadığı dönemde en çok penaltı kurtaran kaleciydi. Hava toplarında da çok başarılıydı. 12 kez milli oldu.



ENGİN İPEKOĞLU



1961´de doğdu. Sakaryaspor´da yıldızı parladı. Ardından transfer olduğu Beşiktaş´ta 2‚ Fenerbahçe´de ise 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı. A Milli Takım´ın kalesini 32 maçta giydi. Tekniği‚ refleksleri‚ iyi yer tutuşları ve fedakar oyunuyla ün yaptı.



RÜŞTÜ REÇBER



1973´te doğdu. 11 sezon yer aldığı F.Bahçe´de en çok resmi karşılaşma oynayan kaleci oldu (371 maç). F.Bahçe´de 3 lig‚ 1 Başbakanlık‚ 1 Atatürk‚ 2 TSYD Kupası kazandı. 118 A Milli Takım kalesini korudu. Dünya Üçüncülüğü ve Federasyon Kupası Üçüncülüğü onuru yaşadı. Halen Beşiktaş´ta oynuyor.



FATİH URAZ



1960´ta doğdu. Samsunspor´da yıldızı parladı. Bu kulüpte oynarken 12 kez A Milli Takım kalesini korudu. 1989-90 sezonunda Beşiktaş´a transfer oldu. Aynı sezon ara transferde Adana Demirspor´a gitti. Refleksleri‚ oyun takibi ve umulmadık kurtarışlarıyla haklı bir şöhret kazandı.



VOLKAN DEMİREL



1981´de doğdu. 2002´den beri F.Bahçe´de. Rüştü Reçberin Barcelonaya transferinin ardından F.Bahçenin birinci kalecisi oldu. 2004´ten bu yana A Milli Takım´ın da birinci kalecisi. 29 kez ay yıldızlı formayı giydi‚ son Avrupa Şampiyonası´nda elde edilen üçüncülükte büyük pay sahibi oldu.



ESER ÖZALTINDERE



1954´te doğdu. 1974-78 yılları arasında Adana Demirspor´da oynadı. 1978´de transfer olup 6 sezon forma giydiği Galatasaray´da 1´er kez Türkiye‚ Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası kazandı. 9 kez A Milli Takım kalesini korudu. G.Birliği‚ Yalova ve Feriköy´de de oynadı.



ADEM İBRAHİMOĞLU



1957´de doğdu. Fenerbahçe altyapısında yetişti. Profesyonel futbol kariyerinde Eskişehirspor‚ Fenerbahçe‚ Beşiktaş‚ Antalyaspor ve Bakırköyspor takımlarının formasını giydi. A Milli Takım´ın kalesini 3 maçta korudu. Beşiktaş´ta 2 lig‚ 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.



ARİF PEÇENEK



1956´da doğdu. Ankara Şekerspor´da yetişti. 1981de Ankaragücüne transfer oldu. Futbol hayatının en başarılı dönemini bu takımda yaşadı. 8 kez A milli oldu. Günümüz kalecileri gibi uzun boylu ve iri yapılı değildi. Bu dezavantajını çevikliği ile refleksleri ile kapattı.



OKAN GEDİKALİ



1961´de doğdu. Hacettepe´de futbola başladı. 1981-82 sezonunda Gençlerbirliği formasını giymeye başladı. 6 yıl oynadığı kırmızı siyahlı takımda 1 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 4 maçta A Milli Takım´ın kalesini korudu. Fizik kondisyonu ve refleksleri mükemmel bir kaleciydi.



ZAFER ÖĞER



1960´ta doğdu. Beşiktaş ve Altay takımlarında oynadı. 1982-87 yılları arasında görev yaptığı Beşiktaş´ta 1 lig‚ 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. A milli formayı 3 kez giydi. Çevikliği‚ iyi yer tutuşu ve zamanlamadaki başarısıyla döneminin en iyi kalecileri arasına girdi.



HAYRETTİN DEMİRBAŞ



1963´te doğdu. 1986-97 yılları arasında 197 lig maçında Galatasaray kalesini korudu. Sarı kırmızılı takımda 5 lig‚ 3 Türkiye‚ 5 Cumhurbaşkanlığı‚ 3 de Başbakanlık Kupası kazandı. 18 kez A milli oldu. Mükemmel bir fiziğe sahipti. Bazen bir libero gibi öne çıkıp‚ rakip atakları keserdi.



ÖMER ÇATKIÇ



1974´te doğdu. Eskişehirspor‚ Gaziantepspor (2)‚ Gençlerbirliği ve Bursaspor´da oynadıktan sonra‚ bu sezonun başında Antalyaspor´a transfer oldu. 19 kez A Milli Takım kalesini korudu. 2002 Dünya Kupası Üçüncüsü A Milli Takımımız´da forma giydi.







SAĞ BEK



TURGAY SEMERCİOĞLU



1954´te doğdu. 1973´te transfer olduğu Trabzonspor´da aralıksız 15 yıl forma giydi. Bordo mavili takımda 6 lig‚ 3 Türkiye‚ 6 Cumhurbaşkanlığı‚ 3 Başbakanlık Kupası kazandı. A Milli Takım formasını üst üste kesintisiz 29 maçta giyen tek futbolcu. İdeal bir sağbekti.



RECEP ÇETİN



1965´te doğdu. Beşiktaş´ta oynadığı 10 yılda 4 lig‚ 4 Türkiye‚ 3 Cumhurbaşkanlığı ve 2 Başbakanlık Kupası kazandı. Mücadeleci futbolu ve hırsıyla A Milli Takım´ın da değişmez isimlerinden biri oldu. 56 kez milli oldu. Beşiktaş´tan sonra Bolu‚ Bursa‚ Trabzonspor ve İstanbulspor´da da oynadı.



FATİH AKYEL



1977´de doğdu. Çabukluğu ve dayanıklılığıyla 1997-2001 yılları arasında G.Saray defansının temel taşlarından biri oldu. G.Saray´da 3 lig‚ 2 Türkiye‚ 1 UEFA‚ 1 Süper Kupa‚ daha sonra transfer olduğu F.Bahçe´de de 2 lig şampiyonluğu ve Milli Takım´la da Dünya Üçüncülüğü yaşadı. 64 kez milli oldu.



SABRİ SARIOĞLU



1984´te doğdu. Galatasaray altyapısında yetişti. 2001 yılında A takıma yükseldi. Sarı kırmızılı formayla 3 lig‚ 1 Türkiye‚ 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. A milli formayı 19 kez giydi ve 1 gol attı. Avrupa Şampiyonası´nda yarı finalist olan Milli Takım kadrosunda yer aldı.



İSMAİL DEMİRİZ



1962´de doğdu. İzmirspor ve Gençlerbirliği´nin ardından 1984´te Galatasaray´a transfer oldu. Sarı kırmızılı takımda oynadığı 9 sezonda 3 lig‚ 3 Türkiye‚ 4 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı. 27 kez A Milli Takım´da oynadı.



ERDOĞAN ARICA



1954´te doğdu. Sert‚ markajlı oyunu‚ süratli çıkışları ve hücuma katkısıyla döneminin en başarılı solbeklerinden biriydi. Galatasaray´da 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık‚ Fenerbahçe´de 2 lig‚ 1 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 30 defa A Milli Takım formasını giydi.



ÜMİT DAVALA



1973´te doğdu. Gençlerbirliği‚ Diyarbakırspor‚ İstanbulspor‚ Galatasaray‚ Werder Bremen´de oynadı. Sarı kırmızılı forma altında 4 lig‚ 2 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 UEFA‚ 1 Süper Kupa‚ Werder Bremen´de 1 Almanla Ligi şampiyonluğu yaşadı. 40 defa milli oldu. Dünya Üçüncüsü kadroda yer aldı.







STOPERLER



FATİH TERİM



1953´te doğdu. Adana Demirspor´da parladı. 1974´te Galatasaray´a geldi. 11 yıl aralıksız sarı kırmızılı formayı giydi. Galatasaray´da 3 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 de Başbakanlık Kupası kazandı. Oyun takibi‚ çabukluğu ve hırsıyla ün yaptı. 52 kez A milli oldu.



ALPASLAN ERATLI



1948´de doğdu. İstanbulspor´da yetişti. 1973´te Fenerbahçe´ye transfer oldu. Sarı lacivertli formayı giydiği 10 yılda 4 lig‚ 3 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı. 26 kez A milli oldu. Solbek ve libero mevkilerinde oynadı.



GÖKHAN KESKİN



1966´da doğdu. Beşiktaş´ta 1984-96 yılları arasında oynadı. İlk 4 yıl orta sahada oynadı. Hava toplarına hakimiyeti‚ markaj anlayışı‚ ileri çıkışlarıyla modern libero tipini çizdi. Beşiktaş´ta 5 lig‚ 3 Türkiye‚ 4 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası kaandı. 41 kez milli oldu.



CÜNEYT TANMAN



1957´de doğdu. Sadece Galatasaray´da forma giydi (1976-1991). Komple futbolcuydu. Libero‚ solbek ve orta saha ve santrfor mevkilerinde oynadı. 1 kez Dünya Karması´na çağrıldı. Galatasaray´da 2 lig‚ 3 Türkiye‚ 4 Cumhurbaşkanlığı‚ 3 Başbakanlık Kupası kazandı. 17 kez milli oldu.



NECATİ ÖZÇAĞLAYAN



1950´de doğdu. 1971´den itibaren 15 yıl aralıksız Trabzonspor forması giydi. Stoper ve liberoda görev yaptı. Tekniği‚ top dağıtışı ve oyun kurucu özellikleriyle tanındı. Trabzonsporda 6 lig‚ 6 Cumhurbaşkanlığı‚ 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü. 22 kez A milli formayı giydi.



BÜLENT KORKMAZ



1968´de doğdu. Sadece Galatasaray´da oynadı (1988-2005). 28 kupa kazandı; 8 lig‚ 5 Türkiye‚ 5 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık‚ 1 UEFA‚ 1 Süper Kupa‚ 6 TSYD. A Milli Takım´da 102 defa forma giydi ve Dünya Üçüncülüğü onuru yaşadı. 2 kez Dünya Karması´na çağrıldı.



OGÜN TEMİZKANOĞLU



1969´da doğdu. 1987-99 yılları arasında oynadığı Trabzonspor´da 2 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık‚ 1999-2003 yılları arasında görev yaptığı Fenerbahçe´de 1 lig şampiyonluğu kazandı. 76 kez oynadığı A Milli Takım´da 5 gol attı. Modern libero kavramının en iyi örneklerinden biriydi.



ALPAY ÖZALAN



1973´te doğdu. Altay‚ Beşiktaş‚ Fenerbahçe‚ Aston Villa‚ Incheon United‚ Urawa Red Diamonds ve Köln takımlarında oynadı. Beşiktaş´ta 1 lig‚ 1 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası kazandı. 90 kez A milli oldu. Dünya Üçüncüsü kadronun kilit isimleri arasındaydı.



İBRAHİM TORAMAN



1981´de doğdu. Profesyonel kariyerine 2001´de Gaziantepspor´da başladı. 2004´te Beşiktaş´a transfer oldu‚ halen bu takımda oynuyor. Siyah beyazlı forma altında 2 Türkiye‚ 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 29 kez A milli oldu. Sürati ve mücadeleci futboluyla tanınıyor.



EMRE AŞIK



1973´te doğdu. 3 büyüklerde oynayan ender futbolculardan biri. Galatasaray´daki 6. sezonu. Fenerbahçe´de 1 lig‚ Galatasaray´da 2 lig‚ 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. 20 kez A milli oldu‚ 2 gol attı. Avrupa Şampiyonası yarı finalisti Milli Takım´da oynadı.



MEHMET EKŞİ



1955´te doğdu. 1977-79 yılları arasında Trabzonsporda‚ 1979-83 arasında Beşiktaşta oynadı. Trabzonsporda 1 lig‚ 1 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı; Beşiktaşta 1 lig şampiyonluğu yaşadı. 6 kez A milli oldu. Güçlü fiziği‚ mücadeleciliği ve kafa toplarındaki başarısıyla tanındı.



RAŞİT ÇETİNER



1955´te doğdu. İstanbulspor‚ Kocaelispor‚ Fenerbahçe ve Galatasaray´da oynadı. Sarı lacivertli takımda 1 Türkiye Kupası‚ sarı kırmızılılarda 1 lig‚ 2 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası kazandı. 20 kez A milli formayı giydi. Sahanın her yerinde oynayabilen bir oyuncuydu.



SERVET ÇETİN



1981´de doğdu. Kartalspor‚ Göztepe‚ Denizlispor‚ Fenerbahçe ve Sivasspor takımlarında oynadıktan sonra Galatasaray´a transfer oldu. Fenerbahçe´de 2 lig‚ Galatasaray´da 1 lig‚ 1 Süper şampiyonluğu yaşadı. A Milli Takım´ın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Bugüne dek 35 kez A milli oldu.



GÖKHAN ZAN



1981´de doğdu. 2005-06 sezonundan bu yana Beşiktaş ve A Milli Takım´ın önemli savunmacıları arasında yer alıyor. Uzun boyuna rağmen son derece atletik‚ süratli ve güçlü bir oyuncu. Özellikle hava toplarında çok başarılı. 26 kez A Milli Takım´da oynadı.



YUSUF ALTINTAŞ



1961´de doğdu. Kocaelispor´da yetişti‚ 1984´te Galatasaray´a transfer oldu; 10 yıl bu takımın formasını giydi. 4 lig‚ 3 Türkiye‚ 4 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı. 29 kez A milli oldu‚ 2 gol attı. Hem defansta‚ hem de orta sahada görev yapan‚ hırslı bir futbolcuydu.



HÜSNÜ ÖZKARA



1955´te doğdu. Trabzonspor altyapısında yetişti. 1975 yılında A takıma alındı. Trabzonsporun en parlak döneminde savunmada görev yaptı 5 lig‚ 2 Türkiye‚ 5 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası kazandı. Ankaragücü´nde de 8 yıl oynadı. A Milli Takım´da 8 kez forma giydi.



MÜJDAT YETKİNER



1962´de doğdu. 1980-95 yılları arasında Fenerbahçe´de oynadı. Hırsı ve mücadeleci futbolu ile her teknik adamın vazgeçemediği adam oldu. Fenerbahçe formasını en çok giyen futbolcu (763 maç). 3 lig‚ 1 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı. 19 kez A milli oldu.



ERHAN ÖNAL



1957´de doğdu. Standart Liege ve Fenerbahçe´de oynadıktan sonra Galatasaray´a geldi. En parlak dönemini burada yaşadı. Geriden oyun kurmadaki başarısıyla tanındı. 6 yıl oynadığı Galatasaray´da 2 lig‚ 1 Türkiye‚ 3 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı. 12 kez A milli oldu‚ 1 gol attı.



EROL TOGAY



1950´de doğdu. Vefa‚ Altay ve Fenerbahçe´de defansın ortasında görev yaptı. Özellikle hava toplarına hakimiyetiyle ün yaptı. 14 kez A Milli Takım´da oynadı. Sarı lacivertli formayı giydiği 3 yılda 1 Türkiye‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı.



DENİZ BARIŞ



1977´de doğdu. St. Pauli ve Gençlerbirliği´nde oynadıktan sonra 2004 yılında Fenerbahçe´ye geldi. Sarı lacivertli takımda 2 lig‚ 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. 21 kez milli oldu. Defansın her tarafında ve orta sahada görev yapabilen‚ güçlü fizikli ve mücadeleci bir futbolcu.





SOL BEK



CEM PAMİROĞLU



1957´de doğdu. Fenerbahçe altyapısından yetişti. 1976´da A takıma alındı. Sağ bek hariç defansın yerinde ve orta sahada oynadı. Fenerbahçe´de 3 lig‚ 2 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Çabukluğu‚ ani müdahaleleri ve hücuma katkısıyla tanındı. 23 kez A Milli Takım formasını giydi.



SEMİH YUVAKURAN



1963´te doğdu. 1986-90 yılları arasında oynadığı Galatasaray´da 2 lig‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık‚ Fenerbahçe´de 1 Başbakanlık Kupası kazandı. Çoğu zaman bir solbekten ziyade sol açık gibi oynardı. Kayarak yaptığı müdahalelerle ün yaptı. 21 kez A Milli Takım´da oynadı.



ÜMİT ÖZAT



1976´da doğdu. Gençlerbirliği‚ Bursaspor ve Fenerbahçe´de oynadıktan sonra Köln´e transfer oldu. Fenerbahçe´de 3 lig şampiyonluğu kazandı. 41 kez A milli oldu‚ 2 gol attı. Defansın ve orta sahanın her bölgesinde oynayabilen çok yönlü bir futbolcu.



HAKAN ÜNSAL



1973´te doğdu. Karabükspor´da yetişti. 1996 yılında G.Saraya transfer oldu. 2001´de çok kısa süren Blackburn Rovers serüveni haricinde 12 sezon sarı kırmızılı formayı giydi. 5 lig‚ 3 Türkiye‚ 1 UEFA‚ 1 Süper Kupa kazandı. 29 kez A milli oldu. Dünya Üçüncüsü A Milli Takım´da yer aldı.



ABDULLAH ERCAN



1971´de doğdu. Fenerbahçe‚ Trabzonspor‚ Galatasaray ve İstanbulspor´da forma giydi. 1993 Akdeniz Oyunları Şampiyonu Olimpik Milli Takım´da ve 2002 Dünya Üçüncüsü A Milli Takım´da oynadı. Fenerbahçe´de 1 lig‚ Trabzonspor´da 2 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı.







SAĞ AÇIK



RIZA ÇALIMBAY



1963´te doğdu. 1980-96 yılları arasındaki profesyonel futbol kariyerinde sadece Beşiktaş´ta oynadı. 6 lig‚ 3 Türkiye‚ 4 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Başbakanlık Kupası kazandı. Dünya Karması´nda oynadı. 38 kez A milli oldu‚ 1 gol attı. Çalışkanlığı nedeniyle "Atom Karınca" lakabıyla anılırdı.



RIDVAN DİLMEN



1962´de doğdu. Nazillispor‚ Muğlaspor‚ Boluspor‚ Sarıyer ve Fenerbahçe´de oynadı. Sürati‚ tekniği‚ oyun zekası ve gol becerisi nedeniyle "Şeytan" lakabı takıldı. 8 sezon oynadığı Fenerbahçe´de 1 lig‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı. 24 kez milli oldu‚ 5 gol attı.



ARİF ERDEM



1972´de doğdu. 2000´de kısa süren bir Real Sociedad macerası hariç‚ 14 yıllık kariyerinin tamamını Galatasaray´da geçirdi. Sarı kırmızılı takımda 7 lig‚ 6 Türkiye‚ 4 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık‚ 1 UEFA‚ 1 Avrupa Süper Kupası kazandı. 60 kez A milli oldu‚ 11 gol attı.



HAMİT ALTINTOP



1982´de doğdu. Almanyada futbola başladı. Waltenscheid ve Schalke 04´te oynadıktan sonra Almanyanın en büyük kulübü Bayern Münihe transfer oldu. 49 kez A milli formayı giydi ve 3 gol attı. 2008 Avrupa Şampiyonası´nda üçüncü olan A Milli Takımımız´da yer aldı.



ENGİN VEREL



1956´da doğdu. Galatasaray‚ Fenerbahçe‚ Hertha Berlin‚ Anderlecht ve Lille takımlarında oynadı. 26 kez A milli oldu. Fenerbahçe´de 2 lig‚ 1 Türkiye Kupası kazandı. Yere sağlam basan‚ hırslı ve güçlü bir futbolcuydu. Son vuruşlarda da müthiş becerikliydi.



TAYFUN KORKUT



1974´te doğdu. 5 yıl Fenerbahçe´de‚ 3 yıl Real Sociedad´da‚ 1´er yıl Espanyol‚ Beşiktaş‚ Gençlerbirliği ve Stuttgart Kickers´ta forma giydi. Fenerbahçe´de 1 lig‚ 1 Başbakanlık kupası kazandı. 40 kez A Milli Takım´da oynadı‚ 1 gol attı. Savunma yönü güçlü bir orta saha oyuncusuydu.



OKAN BURUK



1973´te doğdu. 2 kez oynadığı Galatasaray´da 7 lig‚ 4 Türkiye‚ 3 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık‚ 1 UEFA‚ 1 Avrupa Süper Kupası‚ 1 de Türkiye Süper Kupası‚ Beşiktaş´ta ise 1 Türkiye Kupası kazandı. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyespor´da oynayan futbolcu‚ 55 kez A milli oldu‚ 4 gol attı.



NECDET ERGÜN



1954´te doğdu. Boluspor‚ Trabzonspor ve Beşiktaş´ta oynadı. 2 yıl kaldığı bordo mavili takımda 1 lig‚ 1 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası; 7 yıl oynadığı siyah beyazlı kulüpte 2 lig‚ 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Genelde sağ kanatta görev yaptı. 15 kez A milli oldu.





ORTA SAHA OYUNCULARI



SEDAT ÖZDEN



1953´te doğdu. 1973-86 yılları arasında Bursaspor´da oynadı. 3 büyüklerden defalarca teklif almasına rağmen gitmedi. "Sedat 3" adıyla tanınan futbolcu‚ orta sahada savunma ağırlıklı oynamasına rağmen gol atmada da başarılıydı. A Milli Takım´da 34 maçta 7 gol kaydetti.



ERDAL KESER



1961´de doğdu. Borussia Dortmund‚ Galatasaray (2 kez) ve Sarıyer takımlarında oynadı. Galatasaray´da oynadığı 7 sezonda 2 lig‚ 3 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı ve 3 Başbakanlık Kupası kazandı. 25 kez A milli oldu‚ 2 gol attı. Çok yönlü bir orta saha oyuncusuydu.



UĞUR TÜTÜNEKER



1963´te doğdu. 1986-96 yılları arasında Galatasaray´da forma giydi. 4 lig‚ 3 Türkiye‚ 5 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı. 19 kez A Milli Takım´da oynadı‚ 1 gol attı. Oyunun iki yönünü de aynı başarıyla uygulayabilen‚ sürpriz goller atan‚ hırslı bir orta saha oyuncusuydu.



OĞUZ ÇETİN



1963´te doğdu. Sakaryaspor´da Türkiye Kupası‚ Fenerbahçe´de oynadığı 8 yılda 2 lig‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı. Dünya Karması´nda oynadı. 70 kez A milli oldu‚ 3 gol attı. Olağanüstü oyun zekası ve tekniğiyle döneminin en iyi orta saha oyuncularından biriydi.



MEHMET ÖZDİLEK



1966´da doğdu. 13 yıl oynadığı Beşiktaş´ta 4 lig‚ 4 Türkiye‚ 4 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı. Futbol zekası‚ tekniği ve gol noktalarındaki fırsatçılığıyla ünlüydü. Futbol oynadığı dönemde takılan "Şifo" lakabı hala kullanılıyor. 31 kez A Milli Takım´da oynadı.



TUGAY KERİMOĞLU



1970´te doğdu. Galatasaray´da oynadığı 13 yılda 6 lig‚ 4 Türkiye‚ 5 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı. 2000 yılında Glasgow Rangers´a transfer oldu. Burada bir sezon forma giydikten sonra‚ halen oynadığı Blackburn Rovers´a gitti. 94 kez oynadığı A Milli Takım´da 2 gol attı.



ÜNAL KARAMAN



1966´da doğdu. Gaziantepspor‚ Malatyaspor‚ Trabzonspor ve Ankaragücü´nde oynadı. 9 yıl oynadığı bordo mavili takımda 2 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası kazandı. Çok yönlü bir orta saha oyuncusuydu. 36 defa A Milli Takım´da forma giydi.



SERGEN YALÇIN



1972´de doğdu. 4 büyüklerde forma giyen tek futbolcu. Beşiktaş´ta 3 lig‚ 3 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası‚ Galatasaray´da 1 lig‚ 1 Türkiye Kupası kazandı. 36 kez A milli oldu‚ 5 gol attı. Futbolu geçen yıl bıraktı. Gelmiş geçmiş en iyi oyun kuruculardan.



AYHAN AKMAN



1977´de doğdu. Gaziantepspor ve Beşiktaş´ta oynadıktan sonra‚ halen forma giydiği Galatasaray´a transfer oldu. Sarı kırmızılı takımda 3 lig‚ 1 Türkiye‚ 1 Süper Kupa kazandı. 15 kez A milli oldu. 2008 Avrupa Şampiyonası´nda yarı finale yükselen A Milli Takım´da oynadı.



EMRE BELÖZOĞLU



1980´de doğdu. Galatasaray´da oynadığı 5 yılda 4 lig‚ 2 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 UEFA‚ 1 Süper Kupa kazandı. Bu sezon Fenerbahçe´ye transfer oldu. 2002 Dünya Kupası Üçüncüsü ve 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finalisti milli takım kadrolarında yer aldı. 67 kez A milli oldu‚ 5 gol attı.



TOLUNAY KAFKAS



1968´de doğdu. Yurt içi ve Avrupa´da 12 takımın formasını giydi. En parlak dönemlerini Trabzonspor ve Galatasaray´da yaşadı. Bordo mavili forma ile 1 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası‚ sarı kırmızılılarda 1 lig‚ 1 Türkiye Kupası kazandı. 33 kez milli oldu‚ 3 gol attı.



TAYFUR HAVUTÇU



1970´te doğdu. Fenerbahçe‚ Kocaelispor ve Beşiktaş´ta oynadı. Beşiktaş´ta 1 lig‚ 2 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ Kocaelispor´da 1 Türkiye Kupası kazandı. 44 kez A milli oldu‚ 6 gol attı. Çok yönlü bir oyuncuydu. Defansın her bölgesinde ve orta sahada görev yaptı.



İLYAS TÜFEKÇİ



1960´ta doğdu. Hertha Berlin‚ VFB Stuttgart‚ Fenerbahçe‚ Galatasaray ve Zeytinburnuspor´da forma giydi. Fenerbahçe´de 1 lig‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ Galatasaray´da 2 lig‚ 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 18 kez milli oldu‚ 6 gol attı. Yüksek top tekniği‚ oyun zekası ve golcülüyle ün yaptı.



GÖKDENİZ KARADENİZ



1980´de doğdu. 1998-2007 yılları arasında oynadığı Trabzonspor´da 2 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2007´de 8.7 milyon euroya Rubin Kazan´a transfer oldu. 56 kez milli oldu‚ 6 gol attı. Orta sahanın ortasında‚ sağında ve sağbek mevkilerinde oynayabilen çok yönlü bir futbolcu.



BÜLENT UYGUN



1971´de doğdu. 9 takımda forma giydi. 1993-96 yılları arasında oynadığı Fenerbahçede 1 lig şampiyonluğu yaşadı. 1993-94 sezonunda‚ attığı 22 golle gol kralı oldu. 11 kez A milli formayı giydi. Gol attıktan sonra asker selamı vermesiyle ün yaptı. Gerektiğinde orta sahada da oynadı.



HÜSEYİN ÇAKIROĞLU



1957´de doğdu. Gaziantepspor´da futbola başladı. 1984´te Fenerbahçe´ye transfer oldu. Sarı lacivertli takımda oynadığı iki sezonda 1 lig‚ 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 10 kez A milli oldu. 1986´da vefat etti. Üstün tekniği ve yaratıcı futboluyla tanındı.



HÜSEYİN CİMŞİR



1979´da doğdu. Trabzonspor alt yapısından yetişti. Sakaryaspor ve Antalyaspor kulüplerinde oynadıktan sonra 2002 yılında yuvaya döndü‚ 7 sezondur bordo mavili formayı giyiyor. 2 Türkiye kupası sevinci yaşadı. 26 defa A milli oldu.



MEHMET TOPAL



1986´da doğdu. Çanakkale Dardanelspor´da parladı. 2006´da Galatasaray´a transfer oldu. 1 lig‚ 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. 11 kez A milli oldu. 2008 Avrupa Şampiyonası´nda yarı final oynayan Milli Takım´da forma giydi.



YILDIRAY BAŞTÜRK



1978´de doğdu. Futbol yaşamını Almanya´da sürdürüyor. Waltenscheid‚ Bochum‚ Bayer Leverkusen‚ Hertha Berlin´de oynadıktan sonra Stuttgart´a transfer oldu. 2002 Dünya Kupası´nda üçüncü olan A Milli Takım´da yer aldı. 49 kez A milli formayı giydi ve 2 gol attı.





SOL AÇIK



ERGÜN PENBE



1972´de doğdu. 13 sezon forma giydiği Galatasaray´da 7 lig‚ 4 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık‚ 1 UEFA‚ 1 Süper Kupa kazandı. 30 kez A milli oldu. 2002 Dünya Kupası´nda üçüncü olan A Milli Takım´ın kadrosundaydı. Aynı zamanda stoper de oynayabilen çok yönlü bir oyuncuydu.



İSKENDER GÜNEN



1958´de doğdu. 11 yıl forma giydiği Trabzonspor´da 3 lig‚ 1 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası kazandı. Gelmiş geçmiş en yetenekli sol ayaklı oyunculardan biriydi. Rakiplerinden kolayca sıyrılır ve iyi pas atardı. 13 kez A Milli Takım´da forma giydi.



HASAN ŞAŞ



1976´da doğdu. 1995-98 yılları arasında Ankaragücü´nde oynadı. 1998´den beri Galatasaray´da oynan futbolcu‚ sarı kırmızılı takımda 5 lig‚ 3 Türkiye‚ 1 Türkiye Süper Kupası‚ 1 UEFA ve 1 Avrupa Süper Kupası kazandı. 40 kez A milli oldu‚ 2 gol attı.



TUNCAY ŞANLI



1982´de doğdu. Sakaryaspor´da yıldızı parladı. 5 yıl oynadığı Fenerbahçe´de 3 lig şampiyonluğu yaşadı. 2 yıldır Middlesbrough´da forma giyiyor. 61 kez milli oldu‚ 16 gol attı. Fenerbahçe´nin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu (12 gol).



TÜMER METİN



1974´te doğdu. Samsunspor‚ Beşiktaş‚ Fenerbahçe ve Larissa´da oynadı. Bu sezon geri döndüğü sarı lacivertli takımda 1 lig şampiyonluğu kazandı. 32 defa A milli oldu‚ 7 gol attı. 2008 Avrupa Şampiyonası´nda üçüncü olan Milli Takım´da yer aldı.



ARDA TURAN



1987´de doğdu. Galatasaray altyapısında yetişti. 2004-05 sezonundan beri A takımda. 2 lig‚ 1 Türkiye Kupası‚ 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. 24 kez A milli oldu‚ 3 gol attı. 2008 Avrupa Şampiyonası´nda üçüncü olan Milli Takımımız´ın en başarılı isimlerinden biriydi.



ORHAN ÇIKIRIKÇI



1967´de doğdu. Çorluspor ve Eskişehirsporda oynadıktan sonra 1989 yılında Trabzonspora transfer oldu. 12 yıl giydiği bordo mavili forma ile 2 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı. 28 kez A milli oldu ve 2 gol attı. Sol kanatta dinamo gibi çalışan bir futbolcuydu.





FORVET OYUNCULARI



HAKAN ŞÜKÜR



1971´de doğdu. Ligde (249)‚ Avrupa´da (37) ve A Milli Takım´da (51) en çok gol atan futbolcu. 1993 Akdeniz Şampiyonu Olimpik Milli Takım´da ve 2002 Dünya Üçüncüsü A Milli Takım´da yer aldı. 112 kez A milli oldu. G.Saray´da 8 lig‚ 3 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık‚ 1 UEFA‚ 1 Süper Kupa kazandı.



TANJU ÇOLAK



1963´te doğdu. Bir sezonda (39) ve bir maçta en çok gol atan (6) futbolcu. 5 kez gol kralı oldu. Ligde toplam 240 gol attı. Avrupa´da Altın ve Bronz Ayakkabı ödülleri aldı. G.Saray´da 1 lig‚ 1 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık‚ F.Bahçe´de 1 Başbakanlık Kupası kazandı. 31 kez A milli oldu‚ 9 gol attı.



SELÇUK YULA



1959´da doğdu. Fenerbahçe‚ Blau Weis Berlin‚ Sarıyer ve Galatasaray´da oynadı. Fenerbahçe´de 2 lig‚ 1 Türkiye‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık kupası kazandı. 2 kez gol kralı oldu. 22 kez A Milli Takım´da oynadı‚ 4 gol attı. Sürati‚ driplingleri ve fırsatçılığıyla ünlü bir golcüydü.



METİN TEKİN



1964´te doğdu. 15 yıl Beşiktaş´ta‚ 1 yıl Vanspor´da oynadı. Güçlü fiziği‚ yıpratıcı deparları ve ikili mücadelelerde gösterdiği başarı ile Sarı Fırtına olarak anıldı. Beşiktaş´ta 5 lig‚ 3 Türkiye‚ 4 Cumhurbaşkanlığı‚ 3 Başbakanlık kupası kazandı. 34 kez milli oldu‚ 2 gol attı.



FEYYAZ UÇAR



1963´te doğdu. 1982-94 yılları arasında forma giydiği Beşiktaş´ta 4 lig‚ 3 Türkiye‚ 4 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası kazandı. 25 kez A milli oldu‚ 7 gol attı. Topu iyi saklayan‚ tekniği yüksek ve fırsatçı bir forvet oyuncusuydu. Bir kez ligde gol kralı oldu.



HAMİ MANDIRALI



1968´de doğdu. 17 sezon Trabzonspor´da‚ 1 sezon Schalke 04´te forma giydi. Bordo mavili takımda 2 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası kazandı. Süper Lig´de en çok gol atan 3. futbolcu. Avrupa kupalarında da 23 golü var. 49 kez oynadığı A Milli Takım´da 8 gol kaydetti‚



NİHAT KAHVECİ



1979´da doğdu. 5 sezon Beşiktaş´ta‚ 4 sezon Real Sociedad´da oynadıktan sonra‚ 2006´da Villarreal´e transfer oldu. 59 kez A milli oldu‚ 17 gol attı. 2002 Dünya Kupası Üçüncüsü ve 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finalisti milli takımlarımızın kadrolarında yer aldı.



MUSTAFA DENİZLİ



1950´de doğdu. 17 yıl Altay´da‚ 1 yıl Galatasaray´da oynadı. 1979-80 sezonunda gol kralı oldu. 10 kez A milli oldu‚ 2 gol attı. "Büyük Mustafa" adıyla nam saldı. Sol ayağını mükemmel kullanır‚ özellikle kornerlerden attığı gollerle tanınırdı. Süper Lig´de toplam 117 gol kaydetti.



FATİH TEKKE



1977´de doğdu. Trabzonspor´da 3 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası kazandı. Süper Lig´de toplam 126 gol attı. Bir kez gol kralı oldu. A milli formayı 25 kez giydi‚ 9 gol attı. 2003´ten beri oynadığı Zenit´te Rusya Ligi ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.



ERTUĞRUL SAĞLAM



1969´da doğdu. Gaziantepspor‚ Samsunspor (2 kez) ve Beşiktaş´ta oynadı. Siyah beyazlı takımda 1 lig‚ 1 Türkiye‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 2 Başbakanlık Kupası kazandı. Süper Lig´de 126 gol attı. 26 kez A milli oldu‚ 11 gol attı. Sahanın her yerinde oynayabilen komple futbolculardan biriydi.



AYKUT KOCAMAN



1965´te doğdu. 4 yıl Sakaryaspor´da‚ 8 yıl Fenerbahçe´de‚ 4 yıl İstanbulspor´da oynadı. Süper Lig´de attığı 200 gol attı. 3 kez gol kralı olduğu Fenerbahçe´de 2 lig‚ 1 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası‚ Sakaryaspor´da 1 Türkiye Kupası kazandı. 12 kez A milli oldu‚ 1 gol attı.



BORA ÖZTÜRK



1955´te doğdu. Ankara Şekerspor‚ Sakaryaspor‚ Beşiktaş‚ Antalyaspor‚ Adanaspor‚ Altay‚ Altınordu‚ Eyüp ve Beykoz takımlarında oynadı. Beşiktaş´ta 2 lig‚ 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Bir kez gol kralı oldu. 1 kez A milli oldu. İdeal bir santrfordu. 1997 yılında vefat etti.



HASAN ŞENGÜN



1961´de doğdu. "Dobi Hasan" lakabıyla tanınırdı. Trabzonspor´da oynadığı 6 sezonda 1 lig‚ 1 Türkiye‚ 1 Başbakanlık Kupası kazandı. Futbolu Samsunspor´da bıraktı. 17 kez A milli oldu‚ 3 gol attı. Takipçiliği ve fırsatçılığı sayesinde çok gol atan‚ etkili bir forvet oyuncusuydu.



ŞENOL ÇORLU



1961´de doğdu. Petrolofisi‚ Orduspor‚ Sakaryaspor ve Fenerbahçe´de oynadı. Sarı lacivertli takımda 2 lig‚ 2 Cumhurbaşkanlığı‚ 1 Başbakanlık Kupası yaşadı. 15 kez A milli formayı giydi. Yere sağlam‚ güçlü bir oyuncuydu. Hem orta alanda‚ hem forvette oynayabilirdi.



OKTAY DERELİOĞLU



1975´te doğdu. 1985´te başlayıp 2008´de sona eren profesyonel kariyerinde 18 transfer yaptı. En uzun süre oynadığı (6 sezon) takım olan Beşiktaş´ta‚ 1 lig‚ 2 Türkiye Kupası kazandı. 18 kez A milli oldu‚ 9 gol attı. Bunların 4´ünü 1996´da 7-0´lık San Marino maçında kaydetti.



ÜMİT KARAN



1976´da doğdu. Berlin Türkiyemspor ve Gençlerbirliği´nin ardından‚ halen oynadığı Galatasaray´a geldi. 2004-05 sezonunda kısa süreli bir Ankaraspor serüveni yaşadı. Sarı kırmızılı takımda 2 lig‚ 1 Türkiye Kupası kazandı. 12 kez A Milli Takım´da oynadı ve 3 gol attı.



İLHAN MANSIZ



1975´te doğdu. Kariyerinin en parlak dönemini 2001 yılında transfer olup 3 yıl oynadığı Beşiktaş´ta yaşadı. Siyah beyazlı takımda 1 lig şampiyonluğu kazandı ve gol kralı oldu. 2002 Dünya Kupası´nda üçüncü olan A Milli Takım´ın en gözde futbolcularından biriydi. 20 kez A milli oldu‚ 7 gol attı.



ALİ KEMAL DENİZCİ



1950´de doğdu. Rizespor‚ Trabzonspor‚ Fenerbahçe ve Beşiktaş´ta oynadı. Bordo mavili takımda 2 lig‚ 2 Türkiye‚ 3 Cumhurbaşkanlığı‚ Beşiktaş´ta ise 1 lig şampiyonluğu kazandı. 27 kez A milli oldu. Çabuk‚ hızlı ve gol vuruşları mükemmel olan bir futbolcuydu. Kendi döneminin en iyi golcüsüydü.



SEMİH ŞENTÜRK



1983´te doğdu. 9 sezondur oynadığı Fenerbahçe´de 4 lig‚ 1 Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı. 12 kez A milli oldu‚ 5 gol attı. 2008 Avrupa Şampiyonası´nda attığı kritik gollerle Milli Takımımız´ın üçüncü olmasında büyük pay sahibi oldu. Son dönemin en çok çıkış gösteren golcüsü.