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Spor

Efkarlanmış, içiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İngiliz futbolcu Jermaine Pennant, bir bar çıkışında elinde viski şişesiyle görüntülenince İngiliz basınında alay

19 Kasım 2008 02:00


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İngiliz futbolcu Jermaine Pennant, bir bar çıkışında elinde viski şişesiyle görüntülenince İngiliz basınında alay konusu oldu.

Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Liverpool, 25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Jermaine Pennant'ın hafta sonu karıştığı bir skandal nedeniyle sıkıntılı. Takımın hafta sonu oynadığı ve deplasmanda 2-0 kazandığı Bolton Wanderers maçından sonra diğer takım arkadaşları gibi izinli olan Jermaine Pennant, gecenin ilerleyen saatlerinde bir bar çıkışında elinde viski şişesiyle paparazzilere yakalandı. Fotoğraflarının çekildiğini fark etmeyen Pennant, viski şişesini yudumlarken ayakta durmakta zorlanıyordu.

Elindeki koca viski şişesini arka arkaya yudumlayan Pennant'ın, Liverpool teknik direktörü Rafael Benitez'in hışmına uğrayıp uğramayacağı ise büyük merak konusu. Liverpool kulübü yetkilileri ise şu ana kadar Pennant'la ilgili açıklama yapmaktan kaçındılar.

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