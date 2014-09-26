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Efkan Ala: Süreç konusunda kimse bizi yönlendiremez

Kandil'den 'Süreç bitmiştir' yönünde gelen açıklamaların ardından İçişleri Bakanı Efkan Ala, 'Bizim çözüm süreci haritamız var, kimse bizi yönlendiremez' dedi

26 Eylül 2014 16:05

İçişleri Bakanı Efkan Ala, çözüm sürecinin bittiği yönünde yapılan açıklamalar için, "Halkımız bu sürece destek veriyor. Oradaki asayiş problemlerini de halledeceğiz. Halkın desteği önünde kimse duramaz. Bize oy vermeyenler de bize destek veriyor"  dedi. 

Ala, IŞİD'in Kobane saldırısından Türkiye'ye yapılan göçler ve "süreç" hakkın açıklamada bulundu.

Ala, yaptığı açıklamada "Suriye'den gelen göç dalgasında güvenlik sorunu yok, her türlü tedbiri aldık" dedi.

 

'Kimse bizi yönlendiremez'

 

Süreç konusunda kimse bizi yönlendiremez diyen Ala, şöyle konuştu:

"Bizim açıklamalarımızla yola devam ediyoruz. Bu sürede çok fazla provokasyon olacağını bilerek bu işleri yapıyoruz. Halkımız bu sürece destek veriyor. Oradaki asayiş problemlerini de halledeceğiz. Halkın desteği önünde kimse duramaz. Bize oy vermeyenler de bize destek veriyor" dedi.

 

'Süreç bitti, savaş başlatabiliriz' 

 

Ala'nın "süreç" hakkında yaptığı açıklamadan birkaç gün önce Murat Karayılan, Kobanê saldırısıyla birlikte "süreç"in anlamsızlaştığını, hatta bittiğini açıklarken, son sözü Abdullah Öcalan'ın söyleyeceğini vurgulamıştı. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık da Al Monitor'de yayınlanan röportajında "Türkiye adım atmazsa ateşkesi bitirebiliriz, savaşı Eylül sonunda başlatabiliriz" açıklaması yaptı.

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