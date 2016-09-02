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Efkan Ala'nın istifasına ilişkin 3 gerekçe

"Cizre patlaması sonrası Efkan Ala, hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan tarafından eleştirildi"

02 Eylül 2016 10:31

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın istifa ederek görevini Süleyman Soylu'ya devretmesinin arkasında 3 gerekçe gösterildi. Darbe girişimi sonrası Gülen cemaati mensuplarına yönelik operasyonların ihmal edilmesi, Cizre patlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, Ala'yı eleştirdiği ve börüş ayrılıkları yaşandığı öne sürüldü.

Efkan Ala'yla yolların ayrılmasına en son neden olarak da Ala’nın en kritik görevlere 'yakın arkadaşlarını' getirmesi, son valiler kararnamesindeki hatalarla, emniyet müdürleri kararnamesinin tamamlanamamış olması gösterildiği iddia edildi.

 

 

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın 

 

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda önceki gün öğleden sonra buluşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-Başbakan Binali Yıldırım görüşmesinin, gelişmeleri bilen birkaç kişi dışında, kabinede mini revizyon amacı taşıdığını kimse bilemedi. İçişleri Bakanlığı’ndaki sürpriz değişiklikle ilgili gelişmelerin, birkaç hafta öncesine dayandığı ve son görüşmenin iki gün önce yapıldığı belirtildi. Ala’nın ‘görevden alınması’ sonucunu doğuran ve istifa ettiğinin açıklanmasıyla ‘onore’ edildiği gelişmelerin, birden fazla nedeni bulunuyor.

 

'FETÖ' operasyonları

 

Bir süreden beri FETÖ operasyonları ve örgütle mücadele konusunda emniyet ve diğer kolluk kuvvetlerinin, yeterince işbirliği yapmadığına dair savcılardan gelen şikâyetler olduğu belirtiliyor. Savcıların, işbirliği konusunda zaman zaman tıkanıklık yaşadıkları ve kolluk kuvvetlerinin yeterince hızlı hareket edemediğine ilişkin şikâyetlerini aracılarla Saray’a ulaştırdığı öğrenildi. Erdoğan’ın şikayetleri ilettiği Ala’nın zaman zaman yaşanan aksaklıklara rağmen, işbirliği içinde çalışıldığı yönünde görüş dile getirdiği ifade ediliyor.


Başka bir sorun ise geçen hafta PKK’nın Şırnak’ta Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlediği bombalı saldırı. Saldırıdan önce, ‘güvenlik zaafiyeti’ olduğuna ilişkinAnkara’ya bilgi ulaştı. Uyarıdan kısa süre sonra bomba yüklü kamyonun uyarı yapılan noktadan geçerek patlatılmasına ilişkin video görüntülerinin de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ulaştırıldığı dile getirildi.

 

Vali ve emniyet müdürleri

 

Ala’nın en kritik görevlere ‘yakın arkadaşlarını’ getirmesi, ‘liyakat’ tartışması yaratırken, son valiler kararnamesindeki hatalarla, emniyet müdürleri kararnamesinin tamamlanamamış olmasının da Ala ile yolların ayrılmasının bir başka nedeni olduğu belirtiliyor. Son kararnameyle atanan bazı valilerin, FETÖ ile bağı olduğu iddiaları bir süreden beri konuşuluyor. Darbe girişiminden önce hazırlanması planlanan emniyet müdürleri kararnamesinin halen tamamlanamaması ve mevcut emniyet müdürleriyle ilgili FETÖ ayıklamasının sonuçlandırılmaması da rahatsızlık yaratan konulardan. Bu yöndeki iddialar ve şikâyetlerin Ala’nın ‘FETÖ mücadelesinde yavaş kaldığına’ ilişkin tartışmaları tetiklediği belirtiliyor.

 

Böyle vedalaştı

 

SÜRPRİZ bir kararla istifa eden Efkan Ala, İçişleri Bakanlığı görevini dün Süleyman Soylu’ya devretti. Ala, Soylu’yu bakanlık merdivenlerinde karşıladı. Makam odasındaki izdiham nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, milletvekilleriyle 3 kişilik koltuğa 4 kişi oturdular. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok ise diz çökerek yerde töreni izlemek zorunda kaldı. Soylu, “15 Temmuz’un müsebbibi olan FETÖ’den tek bir fert kalmayıncaya kadarTürkiye’nin bu beladan, bu musibetten ve bu alçaklıktan kurtulması gerekiyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kararı, hükümetimizin politikası, milletimizin emridir. Bizim görevimiz bu emri yerine getirmektir” dedi. Ala bu görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine destek olan Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

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