Efkan Ala'dan 'Öcalan'ın cezaevi şartları' açıklaması

İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Çözüme katkıda bulunacaksa, Abdullah Öcalan'ın cezaevi şartları için milletimiz aleyhine olmayacak adımları atarız" dedi.



Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, verdiği bir röportajda 'Öcalan'ın şartlarında iyileştirme yapabiliriz' demişti.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Amasya'da basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Abdullah Öcalan'ın cezai şartlarının iyileştirilmesi hakkında soru yöneltilen Efkan Ala, çözüm sürecindeki sorunun kökten çözülmesi için atılması gereken adımların atılacağını belirterek "Biz bu sorunu çözerek Türkiye'nin yoluna devam etmesini istiyoruz. Bunun adını da çözüm süreci olarak koyduk. Bu 77 milyonun lehine olan kimsenin kaybetmeyeceği herkesin kazanabileceği bir süreçtir. Bu süreçte yolumuza devam ederken önümüze çıkan engellerin bertaraf edilmesi fırsatların değerlendirilmesi yönünde adımlar atıyoruz." dedi. Her adım atıldığında, bir sonraki adımın kolaylaştığını beriten Ala, bu ağır sorunun önünü tıkamaya çalışan çeşitli aktörlerin olacağını, bu sorunun kökten çözmek hedefine katkı sağlayabilecek ve milletin de aleyhine olmayacak adımları atıp yola devam edileceğini söyledi. "O adımın atılması gerekiyorsa da o adım atılır ama milletin bu sorununun tamamen çözümüne katkıda bulunacaksa" ifadelerini kullandı.