Efkan Ala'dan 15 Temmuz iddiasına yalanlama

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere verdi" iddiasına cevap verdi. Karar'ın haberine göre Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımız tatilini bahsi geçen Okluk Koyunda yapmamıştır. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanı'nı da ben görevden aldım" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Ala şunları söyledi:

"Cumhuriyet Gazetesinde yer alan Odatv internet sitesine de taşınan 'Okluk Bilgisi Ala'dan' haberi tamamen gerçek dışı ve yalandan ibarettir."

"Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız tatilini bahsi geçen Okluk Koyunda yapmamıştır. Dolayısıyla gerçekle alakası olmayan bir bilginin tarafımdan herhangi bir kimseyle paylaşılması da söz konusu değildir."

"Ayrıca haberde yer alan dönemin Sahil Güvenlik Komutanı da 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi tarafımdan görevden uzaklaştırılmıştır."