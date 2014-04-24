Efkan Ala: 1 Mayıs'ta Taksim'i veriyorum ya da vermiyorum diyemem

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasıyla ilgili 'karar verme durumunda olmadıklarını' söyledi. Ala, “İstese de kamu otoritesi 'İzin veriyorum, vermiyorum' diye bir cümle kuramaz çünkü orası bir miting alanı değil" dedi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala 1 Mayıs tartışmalarını ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 1915 olayları ile ilgili açıklamasını değerlendirdi. Ala, sendikaların Taksim'de anma ve kutlama yapılması talebiyle ilgili olarak, "Taksim miting alanı değildir. İstese de kamu otoritesi 'İzin veriyorum, vermiyorum' diye bir cümle kuramaz çünkü orası bir miting alanı değil" dedi.

Başbakan 1915 konusunda proaktif davrandı

Başbakan'ın 24 Nisan açılımına ilişkin Ala'nın yorumu ise şöyle, "Ermeni meselesinde dün ortaya konulan performans Türkiye'nin siyasetinin özgüveninin, geldiği noktayı gösteriyor. Türkiye'de bu tür meselelerde hep sonradan mesele olurdu, başkaları açıklama yapardı biz reaksiyonel tavır gösterirdik. Ama görülüyor ki artık Türkiye dış politikada izlediği yöntem ve dış politikada aldığı inisiyatifler, içerideki istikrarı, Türkiye'nin özellikle de Sayın Başbakan'ın proaktif davrandığını ortaya koyuyor.''