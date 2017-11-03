"Efkan Ala, Melih Gökçek'in evine gitti; bu ziyaret teselli için mi, siyasi hazırlık mı kestiremedim"

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın, istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in evine gittiğini yazdı. Önkibar, "Bu ziyaretler Gökçek’i teselli için mi yoksa Tayyip’e karşı siyasi hazırlık mı kestiremedim" ifadesini kullandı.

Önkibar'ın "Zarrab’a karşı, Washington’da al-ver masası" başlığıyla (3 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

New York Times’a göre Reza Zarrab itirafçı olacak ki bunun işaretini geçen hafta Tayyip Erdoğan da vermişti.

Sakın ne önemi var demeyin, çok önemli.

Maazallah Tayyip Erdoğan hakkında çıkarılacak bir tutuklama kararı belirsizliğe ve kaosa zemin hazırlayacağından ekonomimizdeki bütün dengeleri altüst eder.

Ankara, bu vehameti gördüğü için olsa gerek Başbakan Binali Yıldırım bu konu bağlamında sürpriz bir şekilde apar topar ABD’ye gidiyor.

Muhtemelen Washington’da bir pazarlık masası kurulacak ve al-ver yapılacak.

Dilerim Suriye politikası, Kıbrıs ve S-400 alımında sapmalar olmasın!

NOT: Yarın ve öbür gün (Cumartesi-Pazar) öğle sonrası İstanbul- Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Kitap Fuarı’nda Kırmızı Kedi Yayınevi’nin standında olacağım... Okurlarımı bekliyorum...

İşte İstanbul'a ihanet edenler!

* Tayyip Erdoğan kendi açıkladı, İstanbul’a ihanet edenlerin içinde biz de varız dedi.

*Nurettin Sözen bir diğer günahkârdır zira İstanbul onunla gecekondulaşıp köy olmuştur.

*İstanbul’un iğdiş edilmesinde sorumluluk sahibi olanların içinde Turgut Özal da var zira belediyelere kontrolsüz imar yetisi vererek rantın önünü açmıştır.

*Bir diğer sorumlu Adnan Menderes’tir ki geleceğe dönük plan ve vizyon ortaya koyamamıştır.

*Keza, belediyede şahsi iş gördürdüğü için yapılan rezillikleri afişe etmeyen medya İstanbul’a ihanet edenlerin başında gelmektedir...

Ekonomide korkutan göstergeler

Altın tarihin zirvesinde! Borsa tarihin zirvesinde! Faiz yükseliyor!

Ve bütün bunlara paralel döviz yükseliyor!

Reklamdan sonra devam ediyor

Hayır, kapitalist-piyasa ekonomi kuramı böyle bir tabloya asla cevaz vermiyor.

Hem borsa hem döviz hem faiz hem altın, aynı anda mümkün değil yükselmez. Eğer bu oluyorsa bilinmeyen kötü şeyler var demektir.

Ayrıca bütçe açığı, enflasyon ve ticari açık her geçen gün kötüye gidiyor.

Komşum Gökçek'in evinde toplandılar

Benim evim eski siyasilerin oturduğu sitede.

Melih Gökçek’in de bu sitede evi var.

Birkaç gündür Melih’in evinde hareketlilik görüyorum.

Mesela İçişleri eski Bakanı Efkan Ala’yı o eve girerken gördüm ki Efkan Bey, Gökçek misali Tayyip Erdoğan tarafından makamı alınanlardan.

Ben gözümle Efkan Ala’yı gördüm ama site lokalinde dinlediğime göre Tayyip’e kırgın bazı isimler aynı şekilde Melih Bey’i ziyaret ediyormuş.

Bu ziyaretler Gökçek’i teselli için mi yoksa Tayyip’e karşı siyasi hazırlık mı kestiremedim.

Ahmet; Tayyip öyle, peki Gül?

Abdullah Gül’ün hayatını yazdırdığı ve her zaman sahiplendiği Ahmet Sever T24 Sitesinde Tayyip Eroğan’ı topa tutuyor.

Diyor ki: “Abdullah Gül zamanında 6 olan danışman sayısını Erdoğan 36’ya çıkararak danışmanlık kurumunu yandaşlarına arpalık haline getirdi.”

Bu ifadeye itirazım yok, ancak?

Peki, Ahmet Sever kardeş, senin patronun Abdullah Gül emekli olmasına rağmen hala 17 araç ve 40 personeli niçin yanında bulunduruyor?

Yahu adam emekli, o kadar araç ve adama devlete niye para ödetiyor söylesene?

Ha Tayyip ha Abdullah var mı bir farkı?