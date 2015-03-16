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Efkan Ala, İçişleri Bakanlığı'nı bıraktı, Vali Konağı'nı bırakmıyor!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de görev süresi dolmasına rağmen Huber Köşkü'nü kullandığı için eleştirilmişti

16 Mart 2015 15:11

Efkan Ala’nın İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesine rağmen Vali Konağı’nda oturmaya devam ettiği ortaya çıktı.

17-25 Aralık operasyonu sonrası istifa eden Muammer Güler’in yerine İçişleri Bakanı olan Efkan Ala, 6 ay önce Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’in emekli olmasıyla boşalan Vali Konağı’na taşındı. Bakanlık görevi 10 gün önce sona eren Ala, buna rağmen Vali Konağı’nda oturmaya devam ediyor. Yüksel’den sonra Ankara Valisi olan Mehmet Kılıçlar ise Efkan Ala konağı boşaltmadığı için taşınamadı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de görevi sona ermesine rağmen Huber Küşkü’nü kullanması dolayısıyla eleştirilmişti.

TBMM kürsüsünden “Bu Anayasa’yı tanımıyorum’’ diyen Ala, kabineye dışarıdan bakan olarak atanmıştı.  

 

266 bin dolara tadilat

 

Deniz Ayhan’ın Sözcü gazetesinde yer alan haberine göre, Ala taşınmadan önce konağa yeni mobilyalar alınmış, konakta hummalı bir tadilat çalışması başlatılmıştı. Bu çalışmalara devlet kasasından 266 bin dolar harcanmıştı. Ankara’nın Çankaya semtinde eski Cumhurbaşkanlığı kampüsünün hemen yanında bulunan üç katlı, geniş bahçeli Ankara Valiliği konutunun çevresinde resmi polislerin yanı sıra, iki ekip aracı da 24 saat nöbet tutuyor.

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