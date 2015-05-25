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'Efkan Ala, hükümet sözcüsü olma ihtimaline karşı diksiyon dersleri almaya bile başlamış!'

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, Efkan Ala'nın seçimler sonrasında hükümet sözcüsü olacağını iddia etti

25 Mayıs 2015 23:49

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, "Kediler, erken mesaiye başladı" başlıklı bugünkü köşe yazısında, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın seçimlerden sonra "hükümet sözcüsü" olacağına dair söylentiler olduğuna dikkat çekti. Ala'nın hükümet sözcüsü olması ihtimaline karşı hitabet ve diksiyon dersleri almaya başladığını söyleyen Yavuz, Efkan Ala'nın şu anda da fiilen İçişleri Bakanlığı'nı yürüttüğünü iddia etti.

Ala'dan boşalan koltuğa, Erdoğan’dan sonra Davutoğlu’nun danışmanlığına getirilen Ertan Aydın'ın düşünüldüğünü söyleyen Yavuz'un yazısının ilgili biçimi şu şekilde:

"Saray’ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Ne de olsa eski müsteşar. Esas sır küpü yani! Kendisi halen ne vekil, ne de Bakan!

Saray kulislerine göre ülkenin fiilen İçişleri Bakanlığı’nı yürüten Efkan Ala, performansıyla göz kamaştırıyormuş. 7 Haziran sonrasında işler Saray’ın istediği gibi giderse Ala, yeni dönemde Başbakan Yardımcısı olacakmış. Ala’dan boşalan koltuğa ise Erdoğan’dan sonra Davutoğlu’nun danışmanlığına getirilen Ertan Aydın düşünülüyormuş. Aydın bu nedenle bir an olsun Ala’dan ayrılmıyormuş. Aydın, geçtiğimiz aylarda Cihannüma Derneği'nde "ülkedeki paralel yapılanma" üzerine bir konferans vermişti.

Başbakan Yardımcısı olması planlanan Efkan Ala, Hükümet Sözcüsü olma ihtimaline karşı diksiyon ve hitabet dersleri almaya bile başlamış. Fazilet döneminde de Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Hanım'ın, “Kocası ileride başbakan olacağı için İngilizce kursuna başladığını" Ankara kulislerinin üstadı Mustafa Yılmaz, o zaman yazmıştı.

Çözemediğim şu: "Beylerinin Başbakan olacağı 'kesin bilgisini' aldıkları için mi hanımlar kurslara başlıyor? Yoksa eşleri İngilizce öğrendiği için mi beyefendiler, Başbakan oluyor?" İkinci şık ise şansımı denemek, hanımefendiyi İngilizce kursuna başlatmak isterim!"

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

 

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