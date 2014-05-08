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Efkan Ala: 'Gezi'de polislerin kask numaraları yoğunluktan silindi

Efkan Ala: Gezi Parkı olayları sırasında yoğun görevlendirme yapılması nedeniyle rakamları silinen kaskların en kısa sürede numaralandırılması sağlanmıştır

08 Mayıs 2014 14:35

İçişleri Bakanı Efkan Ala, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde polislerin kask numaralarının silindiğini doğruladı. Kask numaralarının silinmesinin yoğunluktan kaynaklandığını savunan Ala, mevzuat, emir ve talimatlara aykırı hareket eden polisler hakkında da derhal adli ve idari işlem başlatılacağını söyledi. Efkan Ala, soru önergesinde Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenlerle ilgili işlemlerin adli makamlarca yürütüldüğünü ifade etti.

Ala’nın soru önergesine verdiği yanıt şöyle:

"Önergelere konu Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatım kaybeden vatandaşlarımıza ilişkin işlemler adli makamlar tarafından yürütülmektedir. Çevik kuvvet birimlerinde görev yapan tüm personele numaralandırılmış kask verilmektedir. Söz konusu olaylar sırasında yoğun görevlendirme yapılması nedeniyle rakamları silinen kaskların en kısa sürede numaralandırılması sağlanmıştır. İlgili mevzuat, emir ve talimatlara aykırı hareket eden personel hakkında derhal adli ve idari işlem başlatılmaktadır.”

 

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