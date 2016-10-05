Korkusuz yazarı Can Ataklı, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevinden istifa etmesine ilişkin yazıya aldığı köşe yazısında “Efkan Ala AKP'li milletvekillerini gözaltına alacağı için azledilmiş” dedi. Ataklı, bir gazeteci arkadaşından aldığı duyumu anlatırken 15 Temmuz sonrası Ala’nı AKP milletvekillerine ilişkin bir liste hazırladığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu duyması üzerine Ala’nın istifasını istediğini söyledi.

Ataklı’nın bugün köşesinde yazdığı şöyle:

Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın köşesindeki ilgili kısım şöyle:

Efkan Ala AKP'li milletvekillerini gözaltına alacağı için azledilmiş

Efkan Ala'nın nasıl olup da bir anda azledildiği konusu hâlâ bir sır.

Görevden alındığında aldığım duyumları yazmıştım biliyorsunuz.

Ankara kulislerinde “Ala'nın operasyonları kitabına uygun yapmak istediği bu nedenle işi ağırdan aldığı, sarayın da buna çok öfkelendiği” konuşuluyordu. Şimdi yeni bir “dedikoduya” daha tanık oldum. Kulağı kesik bir Ankaralı gazeteci “Evet Ala'nın işi kitabına uydurmaya çalıştığı bilgisi doğru. Ama saray buna öfkelenince Ala bambaşka bir operasyona kalkıştı” dedi.

Sonra da anlatmaya başladı; “Sarayın baskısından bunalan Ala, asıl sorunun siyasette olduğunu da biliyordu. Bu nedenle (madem öyle, ben de işleri çok hızlandırırım) diye düşünerek AKP içindeki cemaatçilerin lisesini çıkardı.”

Ankaralı gazeteci Ala'nın bu hazırlığını Başbakan Binali Yıldırım'ın öğrendiğini söyleyerek şöyle devam etti; “Binali Bey hemen Efkan Ala'yı arıyor. Ancak Ala telefonunun açmıyor. Başbakan bunun üzerine Erdoğan'ı arayıp hazırlığı haber veriyor.”

Bu sözler üzerine “Vay canına” demişim.

Ankaralı gazeteci “Dur hele” dedikten sonra finali yaptı: “Buna çok öfkelenen Erdoğan arıyor bu kez Ala'yı. Tabi Ala telefonu açmak zorunda kalıyor. Erdoğan öfkeyle derhal istifa etmesini istiyor. Bu duruma Efkan Ala'nın yapacak başka bir şeyi kalmıyor.”

Söylediklerin hayretle dinlediğim gazeteci “Dikkat ediyor musun, o günden bu yana Efkan Ala ortadan yok oldu. Hiçbir gazeteci ile konuşmuyor kimse de ona soru sormaya cesaret edemiyor. Adamı yok ettiler” dedi.