Efkan Ala, Ağrı saldırısıyla ilgili tape iddiasına ne yanıt verdi?

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ağrı saldırısıyla ilgili olarak ortaya atılan tape iddiasına sert çıktı. Ağrı Valisi ile anlatıldığı gibi bir telefon konuşmasının olmadığını söyleyen Ala, iddiaların ahlaksızca ve uydurma olduğunu kaydetti. Ala ayrıca HDP'nin baraj altında kalmasını temenni etti.

Bir internet sitesi tarafından yayınlanan ve Ala'nın Ağrı Valisi ile yaptığı belirtilen telefon konuşmasına ilişkin iddialara da cevap veren Ala, iddialar için ahlaksız bir uydurma nitelemesinde bulundu. Ala o iddialarla ilgili şöyle konuştu:

"İnsanlar kurgulayıp orada burada yazıyorlarsa ki bu ahlaksız bir uydurma. Beni tanıyanlar bilir. Olacak şey değil. Bu ne kadar sefilleştiğini gösteriyor provokasyonun. Külliyen yalan! Zaten ses kaydı felan da değil. Birisi oturup yazmış, malum o siteden de yayına vermişler. Bunun ele alınır, tutulur bir tarafı yok. Aklı başında olan bir beyin bunu gördüğü zaman tamamen uydurma olduğunu görür. Bunu yapmak zor da değil yazar yayınlar internet sitesinde. Bunun benimle ilgisi yok. Haysiyetsizce ve ahlaksızca bir uydurma. Bu konuda avukatımız hemen ilgili yerlere başvurdu. İnşallah onu yazanı bulup çıkarırlar.

‘Temenni ederiz ki halk HDP'yi barajın altında bırakır’

Programda Akif Beki'nin, "Seçimde HDP'yi baraj altında bırakmak gibi bir planınız var mı?" şeklindeki sorusuna Ala, "Bizim öyle bir projemiz yok ama temmeni ederiz ki halk HDP'yi barajın altında bırakır, bu da bizim siyasi temennimizdir. Sonuçta rakibiz onlar da bizim için aynı şeyi temenni ediyordur" dedi.