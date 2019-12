-EFJ'DEN TÜRKİYE'YE ÇAĞIRI: GAZETECİLİK İÇİN AYAĞA KALK ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), gazetecilerin özgür ve bağımsız çalışma koşullarının, sendikal haklarının savunulması için her 5 Kasımda tekrarlanan "Gazetecilik İçin Ayağa Kalk" kampanyası nedeniyle yayımladığı açıklamada, Türkiye'deki gazetecilerle dayanışma çağrısı yaptı. EFJ'nin açıklamasında, Brüksel'de bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile birlikte, "korku ve tehdit iklimi içinde" işlerini yürütmek zorunda bırakılan gazetecilerle dayanışmayı amaçlayan bir kampanya başlatıldığı belirtildi. Avrupa Gazeteciler Federasyonu bu kapsamda, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp'a, çeşitli nedenlerle cezaevinde tutulan 50 gazetecinin bir an önce salıverilmesi için protesto mektubu iletti. EFJ Başkanı Arne König yaptığı açıklamada, "Her 5 Kasımda, Avrupa'nın her yerinden gazeteciler, gazetecilik için ayağa kalkıyor. Gazeteciler, piyasa baskısı, siyasi müdahaleler ve iş haklarına saldırıları reddediyorlar" ifadesini kullandı. König, gazetecilerin, "yazar hakları, editöryal bağımsızlık, saygın iş koşulları ve sendikal örgütlenme hakları gibi" meslekteki temel prensiplerin savunulması için mücadele ettiklerini ve bu prensiplerin hepsinin, "demokrasinin güçlerinden olan gazeteciliğe, kamunun güven duyması için zorunlu olduğunu" kaydetti. -"GAZETECİLİK KAMU ÇIKARINADIR" Avrupa Gazeteciler Federasyonu, üyeleri, sendikalar ve Avrupa çapındaki meslek örgütleri, "gazetecilik kamu çıkarınadır" sloganı altında bugün, gazetecilik mesleğinin misyonunun önemini ve dayanışmayı yeniden canlandırmayı amaçlıyor. EFJ, 5 Kasım 2010 tarihinin, "basın özgürlüğü, bağımsız habercilik, kamu yayıncılığı ilkeleri ve gazeteciliğin kamu yararına yapılan bir meslek olduğu bilincinin yaygınlaştırılması" konularının bir kez daha gündeme getirilmesi için önemli bir gün olduğunu kaydetti. "Daha iyi çalışma koşulları ve profesyonel haklara saygının olmadığı bir durumda, Avrupa demokrasisinin başarılı olamayacağının" vurgulandığı açıklamada, özellikle Avrupa'nın merkezindeki ve doğusundaki ülkelerde, gazeteci sendikalarının ve üyelerinin meslekte doğruluk için siyasi müdahaleler ve iş yerinde diyalog eksikliğiyle mücadele etmek zorunda oldukları belirtildi. EFJ Genel Sekreteri Aidan White, şunları kaydetti: "Geleceğin, gazetecilerin istedikleri kadar parlak olmasını istiyorsak, hükümetleri 'haber kaynaklarının korunması' gibi haklarımıza saygı duymaya zorlamalıyız. Ayrıca işverenlerimizi de haber bürolarında, gazeteciliği sefil bir meslek haline getiren vahşi kesip biçme müdahalelerine son vermeye zorlamalıyız. Mesajımızı, tüm vatandaşlara ve sivil toplumun bütün kademelerine iletmeliyiz: Gazetecilik, herkesin yararına ve hizmetinde olan, sosyal kalkınma için en etkin dönüştürücü güçtür." "Gazetecilik için Ayağa Kalk" kampanyası 2007 yılında habercilik etiği, saygın iş koşulları ve sendikal hakların savunulması talebiyle Avrupa çapında başlatıldı. Her yıl 5 Kasımda, Avrupa'nın her yerinden gazeteciler, mesleklerini yürütürken karşılaştıkları sorunları konu alan etkinlikler, tartışmalar ve gösteriler düzenliyor.