Efes'ten Real Madrid zaferi

THY Euroleague E Grubu'nda Anadolu Efes, namağlup rakibi Real Madrid'i 74-72 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.



THY Euroleague TOP 16'da haftanın maçı seçilen Anadolu Efes-Real Madrid mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu.

NTVSpor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Lacivert-beyazlılar, namağlup rakibini 74-72 devirerek zirveye ortak oldu.

Anadolu Efes'te Jamon Gordon, 16 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle galibiyette önemli rol oynarken Dusko Savanovic 13 sayıyla mücadele etti.

Real Madrid'de ise Rudy Fernandez'in 14 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve Felipe Reyes'in 11 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarına Anadolu Efes hücumda yüksek yüzdeyle başladı. Parkeye ilk 5'te çıkan oyuncuların tümü skora katkı bulunurken temsilcimiz kısa sürede 14-7 öne fırladı. Periyodun ortalarında Real Madrid temsilcimizi dış atışlara zorlayarak oyunda dengeyi kurdu. İspanyol ekibi, Rudy Fernandez ile sayılar üretirken Anadolu Efes pota altından Semih ve Shipp ile cevap verdi. Taraflar çeyreğin sonundaki hücumlarından üst üste boş dönünce ilk 10 dakikayı Anadolu Efes 23-19 önde kapattı.

İkinci çeyrekte savunmadaki istikrarını hücuma da taşıyan Anadolu Efes 9-0'lık bir seri yakaladı. Periyod ortasında Sasha Vujacic'in üçlüğü skoru 32-19 getirince Real Madrid koçuna molayı aldı. Çeyreğin ilk 6 dakikasında sadece 4 sayı üretebilen Real Madrid'e Sergio Rodriguez'in üçlükleri nefes aldırdı. Temsilcimiz çeyrek sonunda Savanovic'in üç sayılık atışıyla skoru tekrar çift hanelere çıkardı. Lacivert-beyazlılar, TOP 16'nın namağlup tek takımı Real Madrid karşısında devreyi 46-36 önde kapamayı başardı.

Üçüncü çeyreğin ortalarına kadar farkı çift hanelerde tutmayı başaran Anadolu Efes periyodun son bölümlerinde potasında kolay sayılar gördü. Üst üste top kayıpları ve hakemlerin tartışmalı kararları sonrası farkı eriten Real Madrid, Jaycee Carroll ve Mirza Begic ile sayılar buldu. Çeyreğin son hücumunda Jordan Farmar'ın sayısı temsilcimizin son periyoda 59-54 önde girmesini sağladı.

Dördüncü periyoda hücumda durgun başlayan Anadolu Efes rakibinin sayılarına engel olamadı. İspanyol ekibi çeyreğin ortalarında 59-60 öne geçmeyi başarsa da Lucas Gordon'ın etkili oyunu temsilcimize yeniden skor avantajını getirdi. Lacivert- beyazlılar, ABD'li oyuncunun sayı ve asistleri sayesinde molaya 71-64 önde girdi. Mola dönüşü 5-0'lık seri yakalayan Real Madrid maçtan kopmadı. İspanyol ekibinde Nikola Mirotic'in 12 saniye kalan 3 sayılık atılık skoru 73-72'e getirdi. Anadolu Efes'te serbest atış çizgisine gelen Savanovic 2\\1 attı ve son hücum Madrid ekibine kaldı. El yakan topta Jaycee Carroll'ın üçlüğü isabetsiz olunca temsilcimiz güçlü rakibini 74-72 mağlup etmeyi başardı.

THY Euroleague'de üst üste 6. galibiyetini alan Anadolu Efes E Grubu'nda zirveye ortak oldu.